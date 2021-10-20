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Різке зростання кількості заражених: за добу в Україні майже 19 тисяч нових випадків і 495 смертей

20 жовтня 2021, 08:22
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В Україні підтвердили 18 912 нових випадків коронавірусу і майже 500 смертей. Найбільше нових заражень у Харківській, Одеській, Запорізькій областях.

коронавірус, лікарня
З коронавірусом госпіталізували ще майже 5,5 тисячі осіб / Reuters

Станом на ранок вівторка, 19 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 18 912 жителів країни. Зокрема захворіли 1447 дітей і 435 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 5468 осіб; летальних випадків - 495; одужали - 7 605 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Одеській (1606), Дніпропетровській (1253), Харківській (1242), Запорізькій (1225) та Донецькій (1040) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

  • м. Київ - 1023 випадки;
  • Вінницька область - 444 випадки;
  • Волинська область - 496 випадків;
  • Дніпропетровська область - 1253 випадки;
  • Донецька область - 1040 випадків;
  • Житомирська область - 640 випадків;
  • Закарпатська область - 239 випадків;
  • Запорізька область - 1225 випадків;
  • Івано-Франківська область - 446 випадків;
  • Київська область - 562 випадки;
  • Кіровоградська область - 112 випадків;
  • Луганська область - 742 випадки;
  • Львівська область - 943 випадки;
  • Миколаївська область - 437 випадків;
  • Одеська область - 1606 випадків;
  • Полтавська область - 935 випадків;
  • Рівненська область - 782 випадки;
  • Сумська область - 912 випадків;
  • Тернопільська область - 588 випадків;
  • Харківська область - 1242 випадки;
  • Херсонська область - 947 випадків;
  • Хмельницька область - 954 випадки;
  • Черкаська область - 544 випадки;
  • Чернівецька область - 622 випадки;
  • Чернігівська область - 178 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 679 185 осіб;
  • одужали - 2 344 799 осіб;
  • летальних випадків - 61 843;
  • проведено ПЛР-тестів - 13 709 705.
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Коронавірус в Україні - статистика станом на ранок 20 жовтня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус в Україні

Президент України Володимир Зеленський озвучив два шляхи розвитку ситуації з коронавірусом для країни. За словами Зеленського, він не виключає запровадження повного локдауну в Україні.

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"Є два шляхи... Вакцинація або локдаун. Ось і все. Ми щодня перед цим вибором", - заявив президент.

За прогнозом Міністерства охорони здоров'я, із середини листопада захворюваність на COVID-19 в Україні почне спадати.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що перелік професій, представники яких повинні бути вакциновані, розширять двічі.

Також посилять правила і для міжобласних поїздок. З 21 жовтня їздити на поїздах міжобласного сполучення можна лише за наявності сертифіката про вакцинацію або результату ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який діє 72 години.

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