Різке зростання кількості заражених: за добу в Україні майже 19 тисяч нових випадків і 495 смертей

В Україні підтвердили 18 912 нових випадків коронавірусу і майже 500 смертей. Найбільше нових заражень у Харківській, Одеській, Запорізькій областях.
Станом на ранок вівторка, 19 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 18 912 жителів країни. Зокрема захворіли 1447 дітей і 435 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 5468 осіб; летальних випадків - 495; одужали - 7 605 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Одеській (1606), Дніпропетровській (1253), Харківській (1242), Запорізькій (1225) та Донецькій (1040) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях
- м. Київ - 1023 випадки;
- Вінницька область - 444 випадки;
- Волинська область - 496 випадків;
- Дніпропетровська область - 1253 випадки;
- Донецька область - 1040 випадків;
- Житомирська область - 640 випадків;
- Закарпатська область - 239 випадків;
- Запорізька область - 1225 випадків;
- Івано-Франківська область - 446 випадків;
- Київська область - 562 випадки;
- Кіровоградська область - 112 випадків;
- Луганська область - 742 випадки;
- Львівська область - 943 випадки;
- Миколаївська область - 437 випадків;
- Одеська область - 1606 випадків;
- Полтавська область - 935 випадків;
- Рівненська область - 782 випадки;
- Сумська область - 912 випадків;
- Тернопільська область - 588 випадків;
- Харківська область - 1242 випадки;
- Херсонська область - 947 випадків;
- Хмельницька область - 954 випадки;
- Черкаська область - 544 випадки;
- Чернівецька область - 622 випадки;
- Чернігівська область - 178 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 679 185 осіб;
- одужали - 2 344 799 осіб;
- летальних випадків - 61 843;
- проведено ПЛР-тестів - 13 709 705.
Коронавірус в Україні
Президент України Володимир Зеленський озвучив два шляхи розвитку ситуації з коронавірусом для країни. За словами Зеленського, він не виключає запровадження повного локдауну в Україні.
"Є два шляхи... Вакцинація або локдаун. Ось і все. Ми щодня перед цим вибором", - заявив президент.
За прогнозом Міністерства охорони здоров'я, із середини листопада захворюваність на COVID-19 в Україні почне спадати.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що перелік професій, представники яких повинні бути вакциновані, розширять двічі.
Також посилять правила і для міжобласних поїздок. З 21 жовтня їздити на поїздах міжобласного сполучення можна лише за наявності сертифіката про вакцинацію або результату ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який діє 72 години.