Києву загрожує "червона" зона: яка ситуація в лікарнях

Коронавірус захоплює Київ / УНІАН

На сьогоднішній день п'ять регіонів України знаходиться в "червоній" зоні адаптивного карантину. Це - Запорізька, Одеська, Донецька, Дніпропетровська та Херсонська області. Тим не менш, влада не виключає розширення цього списку.

Зокрема, голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький під час брифінгу заявив, що вже є привід "окреслити" червоним грифом і столицю.

За його словами, в Києві на сьогоднішній день хворими коронавірусом зайнято 70% лікарняних ліжок.

"В Україні немає ста відсотків заповненості в лікарнях. Київ завантажений на 70%. Це вже привід для того, щоб оголошувати "червону" зону", - заявив він.

Читайте такжеНа Закарпатті медики замість щеплення зливають вакцину в каналізацію-ЗМІТакож Радуцький розповів про ситуацію в лікарнях, зазначивши, що в столичній лікарні №9 - 32 вільних ліжкомісця, а також "є вільні місця і в інших ковідних лікарнях".

Нагадаємо, щодня в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб. Про це заявив головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

Також Главред писав, що з 21 жовтня поточного року українські поліцейські проводитимуть перевірки вакцинованих. Рейди проходитимуть в місцях великого скупчення людей. Копи перевірятимуть сертифікати про вакцинацію від коронавірусної інфекції за QR-кодом.