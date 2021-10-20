УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Іншого виходу немає": у МОЗ назвали єдиний спосіб перемогти пандемію коронавірусу

20 жовтня 2021, 09:28

Темпи вакцинації проти коронавірусу потрібно збільшити щонайменше вдвічі, підкреслив Ляшко.

Віктор Ляшко
Перемогти пандемію можна тільки за допомогою масових щеплень / УНІАН

В Україні зростає захворюваність на коронавірус через те, що країна зайшла в епідемічний сезон гострих респіраторних захворювань. Єдиний варіант виходу з карантину – збільшити темпи вакцинації щонайменше вдвічі.

Такою оцінкою поділився міністр охорони здоров'я Віктора Ляшка під час робочої поїздки до Запоріжжя. За його словами, минулого тижня щеплення зробили 762 тисяч осіб. А країна при цьому спроможна задовольнити потребу у вакцинації у два рази більше, передає "ТСН",

Також Ляшко зауважив, як тільки п'ять областей увійшли в "червону" зону, кількість щеплень там зросла на 100%.. У центрах вакцинації в Херсонській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях вже кілька днів шикуються величезні черги людей, охочих зробити щеплення від коронавірусу. У деяких центрах охочих вакцинуватися настільки багато, що це переростає в тисняву.

"Зростає захворюваність, і ми бачимо, що іншого виходу, окрім як робити щеплення, немає. Це [масова вакцинація] єдиний варіант виходу з карантину", – сказав Ляшко.

Реклама

Загальні темпи вакцинації в Україні

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинувались 8 207 903 мешканців країни. 8 207 901 з них отримали щонайменше одну дозу. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 658 010 людей (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Зауважимо, що старт COVID-вакцинації в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від цього часу в україні провели 14 865 911 щеплень проти коронавірусу (першою та другою дозами).

Які вакцини використовувались

  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Coronavac – 2 306 470,
  • Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 3 293 124,
  • AstraZeneca – 998 400,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
  • Moderna – 1 102 042.

За минулу добу, 19 жовтня, в Україні зафіксували 18 912 нових хворих-19. Серед них 1 447 дітей та 435 медичних працівників. Важливо те, що зростає і кількість людей, які потребують госпіталізації. У деяких регіонах є проблема з наявністю місць у лікарнях.

viber
МОЗ коронавірус в Україні Віктор Ляшко вакцинація від коронавірусу
Зараз ви переглядаєте новину «"Іншого виходу немає": у МОЗ назвали єдиний спосіб перемогти пандемію коронавірусу». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У них вірять навіть багатії: названо три речі, які залучать в будинок багатствоУ них вірять навіть багатії: названо три речі, які залучать в будинок багатство "Кривава" повня 20 жовтня: астролог розповіла про небезпеку для кожного знака зодіаку"Кривава" повня 20 жовтня: астролог розповіла про небезпеку для кожного знака зодіаку Місячний гороскоп на тиждень 18-24 жовтня: грошова премія, плітки ворогів або доленосний деньМісячний гороскоп на тиждень 18-24 жовтня: грошова премія, плітки ворогів або доленосний день Найсильніша магнітна буря в жовтні 2021: як пережити без фатальних наслідківНайсильніша магнітна буря в жовтні 2021: як пережити без фатальних наслідків Оля Цибульська оголила соковиту фігуру в спокусливому купальникуОля Цибульська оголила соковиту фігуру в спокусливому купальнику

Останні новини

11:37

Вічно молода Лайма Вайкуле на велосипеді викликала захват у Пугачової

11:24

Місячний календар на листопад 2021: знаки долі, небезпечні спокуси або випробування на міцність

10:53

МЗС РФ офіційно визнало участь росіян у війні на Донбасі – Україна в ТКГ Відео

10:38

Після потепління в Україні вдарить мороз: синоптик назвав дати Відео

10:34

Велика Британія назвала Росію "критичною загрозою" через нарощування флоту Відео

Реклама
10:28

В Укрзалізниці пояснили, кого пускатимуть у потяги з 21 жовтня

10:07

Не поділили дорогу і збили жінку: у Києві сталася нічна смертельна ДТП Відео

09:39

"Падає сатурація і температура 39": столичні медики попередили про агресивний штам COVID-19

09:28

"Іншого виходу немає": у МОЗ назвали єдиний спосіб перемогти пандемію коронавірусу Відео

09:17

Двічі повертали з того світу: у Львові від коронавірусу рятують невакциновану матір трьох дітей Відео

09:07

Повний місяць у жовтні 2021: що не можна робити в цей день

09:00

Масові скандали, штрафи у 17000 гривень та позови: якими на практиці будуть перевірки COVID-паспортів

08:57

Гороскоп на 20 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: збитки або кардинальні зміни Відео

08:22

Різке зростання кількості заражених: за добу в Україні майже 19 тисяч нових випадків і 495 смертей Відео

08:17

"Покажіть морги, крематорії, кладовища": Комаровський звернувся із закликом до ЗМІ

08:00

Цукерберг вирішив перейменувати Facebook заради метавсеcвіту - ЗМІ

07:40

Що спільного у кремлівського пропагандиста, європейського популіста та українського корупціонера Погляд

07:24

В Україну повертається бабине літо: де сьогодні буде найтепліше

06:43

Вакцина Pfizer на 93% запобігає госпіталізації дітей від 12 до 18 років - нове дослідження Відео

06:20

Пристрасті за Північним потоком-2: навіщо Україна вирішила брати участь у сертифікації Погляд

Реклама
06:15

Сплеск цін на газ у Європі та Німеччині: Польща рознесла Берлін через Північний потік-2 Відео

05:55

Удар по санкціях проти Білорусі: в ЄС побоюються за свій бізнес і готові йти на поступки - Bloomberg

05:40

Найсмачніші чебуреки з лаваша: дивовижний рецепт за 15 хвилин Відео

05:38

Обов'язкова вакцинація від COVID-19 в Україні: епідеміолог пояснив, що не так з цією ідеєю Відео

04:47

Як заощадити на опаленні в квартирі: прості поради, як платити менше

04:25

Коли включать опалення в Києві 2021-2022: дати, тарифи і субсидія Відео

03:46

Чи є ідеальні продукти для вечері - відповідь дієтолога

02:22

Як обчислити тривалість життя - швидкий тест Відео

02:12

Доведено марність чергового препарату в лікуванні коронавірусу Відео

01:23

Дієтолог пояснила, що трапиться з тілом, якщо відмовитися від м'яса

01:20

Названа дата зникнення африканських льодовиків: жахливі наслідки торкнуться сотні мільйонів людей Відео

01:11

Експерт розповіла, чи корисно лузгать насіння

00:20

Астролог розповіла, чим небезпечний повний місяць 20 жовтня Відео

00:12

Прикмети на 20 жовтня: що не можна робити в день Сергія і як не потрапити в біду Відео

19 жовтня, вівторок
23:58

Ліга чемпіонів: Шахтар розгромно програв Реалу і осоромився на Олімпійському Фото Відео

23:38

"Будемо забирати гроші у лікарень і шкіл": в Україні б'ють на сполох через ціни на газ Відео

23:05

У них вірять навіть багатії: названо три речі, які залучать в будинок багатство Відео

22:59

В Україні з'явився музей російської агресії: поглянути на "експонати" може кожен Відео

22:46

Різке похолодання і мокрий сніг: в Україну йде небезпечна погода Відео

22:32

Зеленський назвав США головним партнером України Відео

Реклама
22:03

У МОЗ пояснили правила поїздок для людей з протипоказанням до вакцинації Відео

21:45

У США впав і загорівся пасажирський літак Відео

21:12

"Кривава" повня 20 жовтня: астролог розповіла про небезпеку для кожного знака зодіаку Відео

21:09

Поліція назвала причину смерті брата мера Кривого Рогу

21:04

"Зрив" діалогу щодо Донбасу і "кричущий випадок": РФ спалахнула новими звинуваченнями на адресу Києва

20:30

На Харківщині напередодні опалювального сезону ціле село відключили від газу

20:23

"Такого ще ніколи не було": лікарі показали реанімацію з COVID-хворими у Львові Відео

20:18

США завдадуть потужного удару по Росії і розберуться з Газпромом через Північний потік-2 Відео

19:53

На Прикарпатті скажений пес загриз господиню і відправив частину міста на карантин Відео

19:50

Перший в історії України візит глави Пентагону: про що Ллойд говорив із Зеленським

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти