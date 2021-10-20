"Іншого виходу немає": у МОЗ назвали єдиний спосіб перемогти пандемію коронавірусу

Перемогти пандемію можна тільки за допомогою масових щеплень / УНІАН

В Україні зростає захворюваність на коронавірус через те, що країна зайшла в епідемічний сезон гострих респіраторних захворювань. Єдиний варіант виходу з карантину – збільшити темпи вакцинації щонайменше вдвічі.

Такою оцінкою поділився міністр охорони здоров'я Віктора Ляшка під час робочої поїздки до Запоріжжя. За його словами, минулого тижня щеплення зробили 762 тисяч осіб. А країна при цьому спроможна задовольнити потребу у вакцинації у два рази більше, передає "ТСН",

Також Ляшко зауважив, як тільки п'ять областей увійшли в "червону" зону, кількість щеплень там зросла на 100%.. У центрах вакцинації в Херсонській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях вже кілька днів шикуються величезні черги людей, охочих зробити щеплення від коронавірусу. У деяких центрах охочих вакцинуватися настільки багато, що це переростає в тисняву.

"Зростає захворюваність, і ми бачимо, що іншого виходу, окрім як робити щеплення, немає. Це [масова вакцинація] єдиний варіант виходу з карантину", – сказав Ляшко.

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Загальні темпи вакцинації в Україні

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинувались 8 207 903 мешканців країни. 8 207 901 з них отримали щонайменше одну дозу. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 658 010 людей (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Зауважимо, що старт COVID-вакцинації в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від цього часу в україні провели 14 865 911 щеплень проти коронавірусу (першою та другою дозами).

Які вакцини використовувались

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 2 306 470,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 3 293 124,

AstraZeneca – 998 400,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.

За минулу добу, 19 жовтня, в Україні зафіксували 18 912 нових хворих-19. Серед них 1 447 дітей та 435 медичних працівників. Важливо те, що зростає і кількість людей, які потребують госпіталізації. У деяких регіонах є проблема з наявністю місць у лікарнях.