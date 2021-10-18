В Україні стався землетрус: кого "потрусило"

У Карпатах стався землетрус / Фото: pixabay.com

Минулої ночі в Закарпатській області сталося землетрус.

Як повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, найбільше постраждало одне село.

"18 жовтня, о 23 год. 36,6 с( за Гринвічем), або 02 год. 20 хв. 36,6 с (по Києву) в Україні, Закарпатська область, Берегівський район, село Бодалово, за даними обробки мережі сейсмічних станцій відділу сейсмічності Карпатського регіону ІГФ НАН України, зафіксовано землетрус", - зазначено в повідомленні.

Координати епіцентру-широта 48,11 гр., довгота 22,62 гр. Глибина гіпоцентру 0,5 + -1,4 км

Інформація про стихію з населених пунктів не надходила.

Нагадаємо, на Канарах-острові Ла-Пальма триває виверження вулкана Кумбре-В'єха. За даними Національного географічного інституту, протягом дня на острові зафіксовано більше 60 землетрусів. Внаслідок, вулиці потонули в товщі попелу.

Також 23 вересня, в Україні стався землетрус. Сила підземних поштовхів склала 4,3 бала за шкалою Ріхтера.