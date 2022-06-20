В Україні офіційно заборонили ОПЗЖ: майно партії кума Путіна передали державі

Партія Віктора Медведчука стала 11 проросійською політичною силою, забороненою на території України в судовому порядку.
Львівський апеляційний адміністративний суд ухвалив клопотання Міністерства юстиції та заборонив в Україні діяльність проросійської політичної сили Опозиційна платформа - За життя. Майно партії, згідно з рішенням суду, передається державі. Рішення може бути оскаржено у Верховному суді протягом 20 днів.
Як повідомляє громадянський рух Чесно в Facebook, Львівський апеляційний адміністративний суд (Восьмий апеляційний адміністративний суд) у понеділок, 20 червня, задовольнив клопотання Мін'юсту і заборонив діяльність партії Віктора Медведчука ОПЗЖ на території України.
читайте такожВіктора Медведчука затримали: Зеленський показав фотоЗа рішенням суду майно партії передається державі. Вердикт можна оскаржити у Верховному суді протягом 20 днів.
ОПЗЖ стала 11 політичною партією, діяльність яких заборонено українським судом. Однак це єдина з усіх заборонених політичних сил, яка значно представлена в місцевих радах.
Заборона діяльності ОПЗЖ в Україні
Президент Володимир Зеленський 20 березня повідомив, що на Раді національної безпеки і оборони було ухвалено рішення щодо призупинення на період воєнного стану низки політичних партій, пов'язаних з Росією. Під заборону потрапили ОПЗЖ, наші, Опозиційний блок та інші політичні сили.
14 квітня фракція Партії Опозиційна платформа - За життя припинила свою діяльність у Верховній Раді згідно з рішенням РНБО.
Пізніше нардепи від ОПЗЖ створили депутатську групу Платформа за життя і мир. Її очолив керівник самої партії і колишньої фракції Юрій Бойко.
3 травня Верховна Рада проголосувала за заборону проросійських партій на території України. Рішення підтримали 330 народних обранців. Серед них 17 нардепів, які потрапили до парламенту під брендом ОПЗЖ.
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