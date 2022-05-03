В Україні заборонили партії, що підтримують Росію: "за" проголосували і нардепи, обрані від ОПЗЖ

Рада заборонила на території України проросійські політичні партії / УНІАН

Верховна Рада заборонила діяльність політичних партій, які підтримують Росію, на території України. Проголосували 330 народних обранців. Рішення підтримали, серед іншого, 17 народних депутатів, які потрапили до парламенту під брендом проросійської політичної сили Опозиційна платформа – За життя (ОПЗЖ). Про це розповів народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк.

У своєму Telegram-каналі він розповів, що відповідне голосування відбулося у вівторок, 3 травня. Законопроект № 7172-1 було проголосовано 330 нардепами.

"Рада заборонила діяльність проросійських партій (7172-1). 330 голосів", - повідомив Железняк.

Примітно, що ніхто з парламентаріїв не ініціював обговорення правок і не блокував законодавчу ініціативу. Підтримали законопроект 12 депутатів від Платформи за життя і мир (колишня ОПЗЖ, - ред.), а також ще 5 екснардепів від ОПЗЖ, які наразі стали позафракційними.

"Ну, по-перше, ніхто правки не піднімав і не блокував. По-друге, "за" проголосувало 17 ексОПЗЖ: 12 депутатів з нової групи (Платформа за життя та мир) і ще п'ять депутатів з ОПЗЖ, які наразі позафракційні", - підкреслив Ярослав Железняк.

Голосування у Верховній Раді щодо заборони проросійських партій / Telegram-канал Ярослава Железняка

Закони України проти Росії як держави-агресора

Верховна Рада у квітні проголосувала закон № 7214, згідно з яким Російська Федерація в Україні визнається державою-терористом. Мета політичного режиму цієї країни - державний геноцид українського народу, фізичне знищення, масові вбивства громадян України, злочини проти цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування об'єктів інфраструктури та створення гуманітарних катастроф в окремих регіонах України.

Також ВР підтримала в цілому законопроект №7169, що передбачає порядок націоналізації майна громадян Росії, інших країн і громадян України, які в публічному полі заперечують факт нападу Росії на Україну. Конфіскації може підлягати майно фізичних осіб з російським громадянством, громадян інших країн, пов'язаних з країною-агресором, і юридичних осіб, бенефіціаром в бізнесі яких є Росія. Націоналізоване майно направлять у вигляді репарацій з боку російської держави на користь України.

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