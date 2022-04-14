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У Раді припинила роботу фракція ОПЗЖ: рішення РНБО виконано

14 квітня 2022, 18:01

Крім того, вже відбувся процес офіційного відкликання Вадима Рабіновича з посади співголови фракції та обрання замість нього Юрія Бойка.

ОПЗЖ
Фракція ОПЗЖ / Facebook Ю. Бойко

В українському парламенті з трибуни зачитали рішення РНБО про призупинення діяльності фракції "Опозиційна платформа - За життя" .Про це 14 квітня у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Ярослав Железняк

За його словами, в ході засідання було оголошено рішення РНБО про призупинення діяльності "Опозиційної платформи - за життя", а також діяльності фракції ОПЗЖ в українському парламенті.

Железняк уточнив, що перед оголошенням документа нардепи Дмитро Ісаєнко і Анатолій Бурмич заявили, що виходять з ОПЗЖ.

До слова, раніше той офіційно анонсував наміри створити в Раді депутатську групу на руїнах фракції ОПЗЖ.

До початку повномасштабного російського вторгнення до складу фракції входило 44 народних обранця, але після 24 лютого вони почали масово з неї йти.

У березні з фракції вийшли Ігор Абрамович, Валерій Гнатенко, Ігор Кисільов, Олександр Лукашев, Володимир Мороз, Тетяна Плачкова, Наталія Приходько, Вадим Столар і Олександр Фельдман. Пізніше звідти виключили і скандального Іллю Ківу, який втік і ховається зараз в Москві.

читайте також"ОПЗЖ і партія Шарія": в Україні припинено діяльність проросійських політичних сил-Зеленський

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в умовах війни Росії проти України рішенням РНБО припинена діяльність низки політичних партій, у яких є зв'язки з країною-агресором. Про це глава держави заявив у своєму відеозверненні.

Діяльність партій припинена на весь час дії воєнного стану.

"Рішенням РНБО на час дії воєнного стану призупиняється діяльність партій ОПЗЖ, партія Шарія, Опозиційний блок, наші, Соціалістична партія, Союз лівих сил, Прогресивна соціалістична партія, Ліва опозиція, Держава, Партія соціалістів, Блок Володимира Сальдо", - заявив Зеленський.

Автор: Єгор Бунін
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Вадим Рабинович Юрій Бойко новини України ОПЗЖ
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