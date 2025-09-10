Рус
В Україні полегшили отримання водійських прав однієї категорії - що змінилося

Руслана Заклінська
10 вересня 2025, 19:05
Рішення покликане розв’язати дефіцит водіїв і діятиме на час війни.
Права певної категорії тепер легше оформити / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

  • В Україні спростили отримання водійських прав категорії СЕ на період воєнного стану
  • Річний стаж водіння вантажівок категорії С тепер не обов’язковий
  • Рішення покликане розв’язати дефіцит водіїв СЕ

В Україні спростили процедуру отримання водійських прав категорії СЕ на період воєнного стану. Тепер претенденти можуть отримати такі права без обов’язкового річного стажу водіння вантажних автомобілів категорії С. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Категорія СЕ дозволяє керувати вантажівками з великим причепом або напівпричепом, що є критично важливим для транспортування великих вантажів як у комерційній, так і в оборонній сфері.

Таке рішення Кабінету Міністрів України має на меті розв’язати проблему гострого дефіциту водіїв категорії СЕ в Україні. Через нестачу кваліфікованих спеціалістів до 30% вантажних автомобілів простоює, що створює серйозні ризики для логістики та оборонного сектору.

Водночас Гончаренко наголосив, що спрощення стосується лише стажу водіння. Усі інші вимоги залишаються чинними: кандидати на отримання категорії СЕ повинні пройти навчання, скласти відповідні іспити та мати медичну придатність для керування вантажним транспортом.

Де водіям України паркуватися суворо заборонено
Де водіям України паркуватися суворо заборонено / Главред - інфографіка

Штрафи в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, водії таксі, які відмовляються обслуговувати пасажирів українською, можуть отримати штраф від 3 400 до 5 100 грн. Таке порушення зафіксували у Харкові, коли таксист відмовився говорити державною мовою, не вимкнув російську музику і повторював кремлівські тези.

Також в Україні водіїв почали штрафувати і тимчасово позбавляти прав за незаконну зміну фар - заміну штатних ламп на ксенонові, галогенні чи LED, не передбачені конструкцією авто. Такі дії кваліфікують за ч. 1 ст. 121 КУпАП.

Крім цього, після початку війни в Україні російський ринок залишили західні автовиробники, і їхнє місце зайняли китайські бренди. Проте у 2025 році через підвищення "утилізаційного збору", високі кредитні ставки та падіння попиту продажі легкових авто в РФ впали на 27%, а ввезення китайських машин - на 62%.

Читайте також:

Про персону: Олексій Гончаренко

Олексій Гончаренко - український політичний та громадський діяч, депутат Верховної Ради України VIII й IX скл., член фракції Європейська Солідарність, член української делегації у ПАРЄ, президент Комітету ПАРЄ з міграції, біженців та переміщених осіб.

У серпні -листопаді 2014 - голова Одеської обласної ради, депутат Одеської міської ради V й VI скл. (2006—2014), заступник голови Одеської міськради.

У 2005-2014 роках - член Партії регіонів, прибічник надання російській мові статусу державної в Україні.






