В Україні полегшили отримання водійських прав однієї категорії - що змінилося

В Україні спростили процедуру отримання водійських прав категорії СЕ на період воєнного стану. Тепер претенденти можуть отримати такі права без обов’язкового річного стажу водіння вантажних автомобілів категорії С. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Категорія СЕ дозволяє керувати вантажівками з великим причепом або напівпричепом, що є критично важливим для транспортування великих вантажів як у комерційній, так і в оборонній сфері.

Таке рішення Кабінету Міністрів України має на меті розв’язати проблему гострого дефіциту водіїв категорії СЕ в Україні. Через нестачу кваліфікованих спеціалістів до 30% вантажних автомобілів простоює, що створює серйозні ризики для логістики та оборонного сектору.

Водночас Гончаренко наголосив, що спрощення стосується лише стажу водіння. Усі інші вимоги залишаються чинними: кандидати на отримання категорії СЕ повинні пройти навчання, скласти відповідні іспити та мати медичну придатність для керування вантажним транспортом.

