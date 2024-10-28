Зеленський пропонує продовжити мобілізацію та воєнний стан в Україні: на який період

Загальну мобілізацію та воєнний стан по всій території Українги пропонується продовжити ще на 90 днів, до 7 лютого 2025 року.

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Зеленський подав законопроекти про продовження мобілізації та воєнного стану / Колаж Главред, фото: УНІАН

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію

Воєнний стан та мобілізацію в Україні планують продовжити до 7 лютого 2025 року

Президент України Володимир Зеленський подав до парламенту законопроекти, які передбачають затвердження його указів про продовження воєнного стану та загальну мобілізацію. Про це повідомляється на сайті парламенту.

На сайті Верховної Ради з'явилися два законопроекти від Президента — про затвердження указу "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" від 28 жовтня, зареєстровані під номерами 12151 та 12152.

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Перший законопроект, згідно з пояснювальною запискою, пропонує продовжити воєнний стан в Україні на 90 днів з 10 листопада 2024 року, починаючи з 05:30 ранку.

Другий передбачає продовження строку загальної мобілізації з 10 листопада 2024 року на 90 днів.

Згідно з цими законопроєктами, воєнний стан та мобілізацію в Україні буде продовжено на 90 діб, до 7 лютого 2025 року.

Що відомо про закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, працівники, яким статус заброньованих було надано до 31 травня 2024 року, зможуть безперешкодно продовжити термін бронювання на такий самий період. Про це йдеться у рішенні Кабміну.

Через активні наступальні дії російських окупантів по значній частині фронту темпи мобілізації в Україні мають зрости, зазначив заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, коментуючи рейди працівників ТЦК та СП по всій країні.

Депутат ВР Олександр Федієнко вважає, що процедуру бронювання від мобілізації у додатку "Дія" призупинили в рамках перевірки діяльності обласних військових адміністрацій (ОВА), які подавали списки критично важливих підприємств. Він нагадав, що ОВА разом із профільними міністерствами відповідають за формування списків таких підприємств, яким надавали квоти для бронювання.

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