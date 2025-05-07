В Україні почнуть перевіряти оголошення про вакансії: за що покарають роботодавців

Йдеться про відстеження дотримання законодавства про рекламу з працевлаштування.

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В Україні почнуть контролювати оголошення про вакансії / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Держпродспоживслужба

Коротко:

Під моніторинг потрапляють усі оголошення з працевлаштування

Роботодавцям радять привести свої оголошення у відповідність до законодавства

Із четверга, 8 травня, Держпродспоживслужба розпочне новий напрям роботи: контроль за змістом оголошень про вакансії. Про це йдеться в повідомленні її прес-служби.

Йдеться про відстеження дотримання законодавства про рекламу з працевлаштування.

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Під моніторинг потрапляють усі оголошення, які публікують роботодавці або рекрутингові агентства. Основна увага приділяється:

виявленню дискримінаційних формулювань - за віком ("до 35 років", "молодий колектив"), статтю ("тільки для жінок/чоловіків"), станом здоров'я, расою або етнічним походженням;

фіксації ознак маніпуляцій - перебільшення заробітної плати без уточнення умов, замовчування важливої інформації (наприклад, нічні зміни або випробувальний термін), використання нечітких або оманливих формулювань.

Заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор радить роботодавцям "уже зараз переглянути свої оголошення та привести їх у відповідність до вимог законодавства". Він переконаний, що це дасть змогу уникнути штрафів.

"Якщо ви помітили дискримінаційні чи оманливі вакансії - зафіксуйте порушення та зверніться до територіальних управлінь Держпродспоживслужби", - наголосив Крейтор.

Новини ринку праці:

Як повідомляв Главред, прогули тих працівників, які переїхали в інший регіон або виїхали за кордон під час воєнного стану, не можуть бути причиною для звільнення. Про це повідомили в Південно-Східному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці.

В Україні роботодавці пропонують вакансії працівникам, які мають навички роботи зі штучним інтелектом.

На ринку праці прогнозуються суттєві зміни вже до 2030 року. У нещодавньому глобальному звіті Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) йдеться про те, що це вплине навіть на зростання кількості робочих місць у деяких сферах.

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