Чи можна під час війни українців звільняти за прогули: відповідь чиновників

У Держслужбі з питань праці заявили про те, що прогули тих співробітників, які переїхали або виїхали за кордон під час війни, не можуть стати причиною.

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Чи можна під час воєнного стану співробітників звільняти за прогули: відповідь Держпраці / колаж фото ua.depositphotos.com

Прогули тих працівників, які переїхали в інший регіон або виїхали за кордон під час воєнного стану, не можуть бути причиною для звільнення. Про це повідомили в Південно-Східному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці.

Як кажуть чиновники, замість звільнення їх можна відправити в неоплачувану відпустку або оформити статус дистанційної роботи.

"Якщо специфіка виконання роботи передбачає можливість її здійснення віддалено, за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, роботодавцю доцільно ухвалити рішення про переведення працівника на дистанційну роботу", - йдеться в повідомленні.

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Якщо такої можливості немає, то працівникові може бути надана відпустка - включно з неоплачуваною - якщо інший варіант відпустки неможливий. У разі, коли роботодавець не здійснює діяльність через військовий конфлікт, то всім працівникам, незалежно від їхнього місцезнаходження, надається статус простою.

Якщо не було оголошено простою, а місцезнаходження працівника невідоме - і він не виконує свої трудові обов'язки, то доцільно вважати його відсутність безпричинною. Однак така відсутність не може стати підставою для звільнення працівника за прогул.

Урядовці стверджують, що працівники, які відсутні на роботі через військові дії та пов'язані з ними обставини, не можуть бути звільнені за прогул. Вони аргументують це тим, що в таких ситуаціях найважливіше - зберегти життя і здоров'я працівників та їхніх сімей.

Державна служба України з питань праці Держпраці реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсації та інших видів соціальної допомоги, а також з питань нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю.

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Нагадаємо, що в Україні в рамках розробленого нового Кодексу законів про працю відпустку збільшать із 24 до 28 днів. У новому законодавстві також буде запроваджено і поняття домашньої роботи. Документ розробило і презентувало Міністерство економіки.

У документі йдеться, що трудова книжка стане необов'язковою, а роботодавця звільнять від необхідності її зберігати та заповнювати. Також важливе нововведення - у законі будуть вказані ознаки трудових відносин.

До слова, Федерація професійних спілок України проєкт нового кодексу не підтримала, вони закликають владу разом доопрацювати документ.

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