Дорожче, ніж в європейських країнах: в Україні подорожчає вартість навчання у вишах

Кабмін може встановити мінімальні ціни на контракт для багатьох спеціальностей.

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В Україні можуть сильно підвищити вартість контрактного навчання / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що відомо:

В Україні різко може зрости вартість контрактного навчання у вузах

Вартість навчання на контракті може прирівнятись до суми, яку витрачає держава на студента бюджетної форми навчання

В Україні може зрости вартість навчання за контрактом у державних вищих навчальних закладах. Вартість навчання на престижних спеціальностях буде підвищена до вартості навчання студента бюджетної форми, яку витрачає на нього держава у конкретному виші. Про це йдеться у постанові Кабміну №417.

Кабмін затвердив перелік спеціальностей, для яких у 2025 році будуть встановлені мінімальні ціни на контракт. Зазначається, що вартість навчання не може бути меншою за розмір плати за перший рік навчання, помножений на розрахунковий строк виконання освітньої програми в роках.

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Про які спеціальності йдеться

До переліку таких спеціальностей включено: B1 "Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво", B2 "Дизайн", B11 "Філологія" (усі спеціалізації, крім української мови та літератури, мов та літератур корінних народів та національних меншин України, класичних мов та літератур, фольклористики, прикладної лінгвістики), C1 "Економіка та міжнародні економічні відносини" (за спеціалізаціями), C2 "Політологія", C3 "Міжнародні відносини", C4 "Психологія", C5 "Соціологія", C6 "Географія та регіональні студії", C7 "Журналістика", D1 "Облік і оподаткування, D2 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок", D3 "Менеджмент", D4 "Публічне управління та адміністрування", D5 "Маркетинг", D7 "Торгівля", D8 "Право", D9 "Міжнародне право", F1 "Прикладна математика", F2 "Інженерія програмного забезпечення", F3 "Комп’ютерні науки", F5 "Кібербезпека та захист інформації", F6 "Інформаційні системи і технології", F7 "Комп’ютерна інженерія", G17 "Архітектура та містобудування", H6 "Ветеринарна медицина", I1 "Стоматологія", I2 "Медицина", I3 "Педіатрія", I4 "Медична психологія", I5 "Медсестринство" (за спеціалізаціями), I6 "Технології медичної діагностики та лікуванн" (за спеціалізаціями), I7 "Терапія та реабілітація" (за спеціалізаціями), I8 "Фармація" (за спеціалізаціями), I9 "Громадське здоров’я", J2 "Готельно-ресторанна справа та кейтеринг", J3 "Туризм та рекреація", J5 "Морський та внутрішній водний транспорт".

"Навчання стане дорожчим, ніж у Польщі"

Ректор Національного університету біоресурсів та природокористування України Станіслав Ніколаєнко зазначав, що через такий крок вартість навчання в Україні може стати вищою, ніж у Польщі, Чехії, Словаччині. Це може спровокувати виїзд молодих людей з України для здобування освіти в інших європейських державах.

"Даний крок, ініційований Міністерством освіти і науки, суперечить європейському курсу у галузі вищої освіти, де доступ громадян ЄС до університетської освіти є практично безкоштовним, за рахунок держави. Європейські університети лише для іноземних студентів, а також на заочне навчання встановлюють розмір плати за навчання самостійно, без будь-якого втручання держави", - стверджує Ніколаєнко.

Він додав, що Спілка ректорів України 1 травня направила лист до президента України з проханням зупинити дію відповідної постанови Кабміну.

Раніше Главред розповідав про гранти на оплату навчання вже з'явилися у "Дії". Гранти доступні для студентів, що які навчаються за денною або дуальною формою на бакалавра чи магістра медичного, ветеринарного або фармацевтичного напрямків.

Очільник МОН України Оксен Лісовий зазначив, що українські університети кращі, ніж деякі європейські.

"Коли ми говоримо про освіту за кордоном, то завжди звертаємо свою увагу на кілька десятків топ-університетів Америки, Європи, але туди не так просто вступити. От якщо не вступили в цей топ-20 або топ-10 європейських чи американських університетів, то, повірте, я абсолютно відповідально і самокритично кажу: краще вступати в Україні. Наші університети кращі, ніж деякі європейські, вони дають гарну освіту", - сказав Лісовий.

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