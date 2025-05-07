Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Дорожче, ніж в європейських країнах: в Україні подорожчає вартість навчання у вишах

Ангеліна Підвисоцька
7 травня 2025, 20:23
616
Кабмін може встановити мінімальні ціни на контракт для багатьох спеціальностей.
студенты
В Україні можуть сильно підвищити вартість контрактного навчання / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що відомо:

  • В Україні різко може зрости вартість контрактного навчання у вузах
  • Вартість навчання на контракті може прирівнятись до суми, яку витрачає держава на студента бюджетної форми навчання

В Україні може зрости вартість навчання за контрактом у державних вищих навчальних закладах. Вартість навчання на престижних спеціальностях буде підвищена до вартості навчання студента бюджетної форми, яку витрачає на нього держава у конкретному виші. Про це йдеться у постанові Кабміну №417.

Кабмін затвердив перелік спеціальностей, для яких у 2025 році будуть встановлені мінімальні ціни на контракт. Зазначається, що вартість навчання не може бути меншою за розмір плати за перший рік навчання, помножений на розрахунковий строк виконання освітньої програми в роках.

відео дня

Про які спеціальності йдеться

До переліку таких спеціальностей включено: B1 "Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво", B2 "Дизайн", B11 "Філологія" (усі спеціалізації, крім української мови та літератури, мов та літератур корінних народів та національних меншин України, класичних мов та літератур, фольклористики, прикладної лінгвістики), C1 "Економіка та міжнародні економічні відносини" (за спеціалізаціями), C2 "Політологія", C3 "Міжнародні відносини", C4 "Психологія", C5 "Соціологія", C6 "Географія та регіональні студії", C7 "Журналістика", D1 "Облік і оподаткування, D2 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок", D3 "Менеджмент", D4 "Публічне управління та адміністрування", D5 "Маркетинг", D7 "Торгівля", D8 "Право", D9 "Міжнародне право", F1 "Прикладна математика", F2 "Інженерія програмного забезпечення", F3 "Комп’ютерні науки", F5 "Кібербезпека та захист інформації", F6 "Інформаційні системи і технології", F7 "Комп’ютерна інженерія", G17 "Архітектура та містобудування", H6 "Ветеринарна медицина", I1 "Стоматологія", I2 "Медицина", I3 "Педіатрія", I4 "Медична психологія", I5 "Медсестринство" (за спеціалізаціями), I6 "Технології медичної діагностики та лікуванн" (за спеціалізаціями), I7 "Терапія та реабілітація" (за спеціалізаціями), I8 "Фармація" (за спеціалізаціями), I9 "Громадське здоров’я", J2 "Готельно-ресторанна справа та кейтеринг", J3 "Туризм та рекреація", J5 "Морський та внутрішній водний транспорт".

"Навчання стане дорожчим, ніж у Польщі"

Ректор Національного університету біоресурсів та природокористування України Станіслав Ніколаєнко зазначав, що через такий крок вартість навчання в Україні може стати вищою, ніж у Польщі, Чехії, Словаччині. Це може спровокувати виїзд молодих людей з України для здобування освіти в інших європейських державах.

"Даний крок, ініційований Міністерством освіти і науки, суперечить європейському курсу у галузі вищої освіти, де доступ громадян ЄС до університетської освіти є практично безкоштовним, за рахунок держави. Європейські університети лише для іноземних студентів, а також на заочне навчання встановлюють розмір плати за навчання самостійно, без будь-якого втручання держави", - стверджує Ніколаєнко.

Він додав, що Спілка ректорів України 1 травня направила лист до президента України з проханням зупинити дію відповідної постанови Кабміну.

Раніше Главред розповідав про гранти на оплату навчання вже з'явилися у "Дії". Гранти доступні для студентів, що які навчаються за денною або дуальною формою на бакалавра чи магістра медичного, ветеринарного або фармацевтичного напрямків.

Очільник МОН України Оксен Лісовий зазначив, що українські університети кращі, ніж деякі європейські.

"Коли ми говоримо про освіту за кордоном, то завжди звертаємо свою увагу на кілька десятків топ-університетів Америки, Європи, але туди не так просто вступити. От якщо не вступили в цей топ-20 або топ-10 європейських чи американських університетів, то, повірте, я абсолютно відповідально і самокритично кажу: краще вступати в Україні. Наші університети кращі, ніж деякі європейські, вони дають гарну освіту", - сказав Лісовий.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Кабмін вузы ВНЗ студенти вища образование
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Кремль не блефує": що може стати ціллю удару Орєшніка по Києву, названо нюанс

"Кремль не блефує": що може стати ціллю удару Орєшніка по Києву, названо нюанс

21:18Війна
В Україні почнуть перевіряти оголошення про вакансії: за що покарають роботодавців

В Україні почнуть перевіряти оголошення про вакансії: за що покарають роботодавців

20:49Україна
"НАТО нам допоможе": гендерна радниця ЗСУ виступає за строкову службу для жінок

"НАТО нам допоможе": гендерна радниця ЗСУ виступає за строкову службу для жінок

19:49Україна
Реклама

Популярне

Більше
Перемир'я близько, але Путін є перешкодою: в США вийшли із різкою заявою

Перемир'я близько, але Путін є перешкодою: в США вийшли із різкою заявою

Путініст Басков постраждав від українських безпілотників

Путініст Басков постраждав від українських безпілотників

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні жінки з пирогом за 27 сек

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні жінки з пирогом за 27 сек

Китайський гороскоп на завтра 8 травня: Коням - агресія, Драконам - спокуса

Китайський гороскоп на завтра 8 травня: Коням - агресія, Драконам - спокуса

Долар на порозі стрибка: експерт розповів, яким буде курс до 9 травня

Долар на порозі стрибка: експерт розповів, яким буде курс до 9 травня

Останні новини

21:18

"Кремль не блефує": що може стати ціллю удару Орєшніка по Києву, названо нюанс

20:59

Садівники закликали не викидати пластикові пляшки: навіщо вони потрібні

20:49

В Україні почнуть перевіряти оголошення про вакансії: за що покарають роботодавців

20:32

Принц Луї смішно скопіював старшого брата під час офіційної церемонії

20:23

Дорожче, ніж в європейських країнах: в Україні подорожчає вартість навчання у вишах

Війна в Україні може затихнути у 2026 році, але затягнеться, як у Індії з Пакистаном — МорозовВійна в Україні може затихнути у 2026 році, але затягнеться, як у Індії з Пакистаном — Морозов
20:07

Зелень буде свіжою тижнями: знайдено секретне місце для зберігання

20:01

Що побачили першим: оптична ілюзія, яка розповість про вас більше психолога

19:49

"НАТО нам допоможе": гендерна радниця ЗСУ виступає за строкову службу для жінок

19:47

Чи скасує Путін парад у Москві через удари дронів - в РНБО дали відповідь

Реклама
19:39

Чи можна лягати спати голодним: ендокринолог дав чітку відповідь

19:36

Україну накриє сніг та мороз: синоптики назвали регіони

19:13

Коли зʼявилась назва Україна та українська нація - несподіване відкриття істориківВідео

19:00

Лікарня Охматдит Росію не зупинила: по яких цілях Путін може жахнути "Орєшніком"Погляд

18:45

Чому не можна пиячити і переїдати 8 травня: яке свято і день ангела

18:34

Виникла сильна пожежа: дрони СБУ вразили заводи "Базальт" і "Сплав" у РФ

18:29

Шашлик буде танути в роті: кулінар розкрила секрет ідеального маринаду для мʼяса

18:26

"Поголила вуса і зменшила ніс": доньку Лорак викрили в пластиці через нове відеоВідео

18:07

В Україні ліквідовують банк: скоро припиняться виплати вкладникам

17:46

Прорив до кар'єрного Олімпу: 4 знаки зодіаку, яким пощастить у 2025

17:43

"Росіяни просять забагато": у Трампа розкрили деталі переговорів щодо війни в Україні

Реклама
17:40

Росіяни наблизились до Покровська: в ОВА розповіли, як змінилась ситуація

17:29

"Ситуація піде інакше": про що говоритимуть Сі Цзіньпін та Путін щодо України

17:18

Про мурах можна забути: два простих продукти назавжди відлякають комах

17:03

Україна дістала козир і вдарила по слабкому місцю РФ, у Москві колапс - ЗМІ

16:57

Гривня різко обвалилась щодо євро: курс валют на четвер, 8 травня

16:49

"Живу з болем": Віктор Павлік звернувся до покійного сина

16:41

Неочікуваний ніж в спину від Китаю: який "сюрприз" завдав Пекін по економіці РФ

16:37

РФ хоче створити ще один плацдарм на фронті: які міста під загрозою

16:31

Чи можна прибирати в домі 8 травня: суворі прикмети на свято

16:19

ЗАЕС втратила живлення: РФ обстріляла лінії електропередачі, ситуація загрозлива

16:18

В РФ заявили про новий удар Орєшніком, шукають цілі в Києві - що задумав Кремль

16:11

Як в Україні зʼявилася гречка: історик здивував відповіддю

15:42

Путіну залишилося 10-12 років: з'явився прогноз щодо наступника диктатора РФВідео

15:39

Дружина Козловського висловилася про його "звільнення" від Кондратюка

15:32

Від буряну не залишиться й сліду: як боротися з берізкою в садуВідео

15:28

У Путіна прокоментували погрози нових ударів Орешником по Україні

15:24

Прибуття лідерів під питанням: у аеропортах РФ хаос, тисячі пасажирів застрягли

15:11

Все зіпсуєте: експерт сказала, про що не варто запитувати на першому побаченні

14:57

Гості будуть в захваті: рецепт домашньої червоної ікри не за всі гроші світу

14:35

Де захована жінка: лише одиниці її помітять за 7 секунд

Реклама
14:34

Неголосування Порошенка за угоду про надра – спроба зруйнувати відносини зі США – Олещук

14:32

40 мільярдів у тіні: ветеран заявляє про масштабні втрати бюджету на паливі, тютюні й алкоголі

14:30

Тарас Цимбалюк показав "секретну" сестру-красуню

14:21

Як зупинити проростання картоплі: експерт розкрили секрет довгого зберігання

14:11

Хто може стати наступником Путіна: названо потенційних кандидатівВідео

13:59

Чи можна свистіти вдома: священник розставив всі крапки над "і"

13:47

Ворог посилює бойову частину Шахедів: в ДСНС розповіли, як вберегти своє життяФото

13:44

У РФ почалася картопляна криза: ціни зросли у 4 рази, а продукт став розкішшю

13:25

Чи вдарить Росія "Орєшніком" по КиєвуПогляд

13:23

Наталя Могилевська стала блондинкою і підкорила своїм виглядом - деталі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти