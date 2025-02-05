Деякі професії зникнуть: яка робота буде актуальною в найближчі 5 років

Загалом до 2030 року 92 мільйони робочих місць зникнуть, але при цьому буде створено 170 мільйонів нових робочих місць.

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Деякі професії зникнуть / Колаж Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Галузі з найбільшим зростанням робочих місць

Сфери з високим зростанням зайнятості

Професії, які стрімко зникають через ШІ

На ринку праці прогнозуються суттєві зміни вже до 2030 року. У нещодавньому глобальному звіті Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) йдеться про те, що це вплине навіть на зростання кількості робочих місць у деяких сферах, пише Forbes. При цьому, низка професій і зовсім перебуває під загрозою зникнення через автоматизацію і впровадження штучного інтелекту (ШІ).

Загалом до 2030 року 92 мільйони робочих місць зникнуть, але при цьому буде створено 170 мільйонів нових робочих місць. Якщо вас турбує майбутнє вашої кар'єри, важливо знати, в яких сферах очікується зростання.

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Галузі з найбільшим зростанням робочих місць

У найближчі п'ять років керівники компаній очікують зростання кількості вакансій у таких професіях (за даними ВЕФ):

Розробники програмного забезпечення та додатків (+57%);

Фахівці з управління безпекою (+53%);

Фахівці зі зберігання даних (+49%);

Фахівці з автономного та електричного транспорту (+48%);

Дизайнери UI та UX (+48%);

Водії легкого вантажного та кур'єрського транспорту (+46%);

Фахівці з Інтернету речей (+42%);

Аналітики даних і вчені (+41%).

Повідомляється, що найбільші світові банки протягом найближчих 3-5 років скоротять до 200 000 робочих місць через впровадження ШІ. Вплив автоматизації може бути недооцінений. Наприклад, уже зараз компанії скорочують програмістів і дизайнерів UI, замінюючи їх рішеннями на основі ШІ.

Технологічний сектор також перебудовується - зокрема, Meta (Facebook) оголосила про плани звільнити 5% співробітників. Генеральний директор компанії Марк Цукерберг заявив, що компанія шукає способи замінити середній рівень інженерів технологіями ШІ.

Сфери з високим зростанням зайнятості (за даними ВЕФ):

Кібербезпека - зростаючі загрози кібератак вимагають посилених інвестицій у захист даних і нормативне регулювання.

Управління даними - зі збільшенням обсягу інформації зростає потреба у фахівцях з її зберігання та обробки.

Відновлювана енергетика - перехід на екологічно чисті джерела створює попит на фахівців у сонячній та вітряній енергетиці.

Медицина та біотехнології - розвиток телемедицини, персоналізованої медицини та досліджень у біотехнологіях збільшує потребу в кадрах.

Професії, які стрімко зникають через ШІ:

Поштові працівники (-34%);

Касири та банківські співробітники (-31%);

Оператори введення даних (-26%).

Інші професії з негативною динамікою:

Адміністративні та виконавчі помічники (-20%);

Працівники друкарень і друкарської індустрії (-20%);

Бухгалтери та фахівці з розрахунку заробітної плати (-18%);

Комірники та обліковці матеріальних цінностей (-16%);

Рознощики газет і продавці на вулицях (-14%).

Новини про штучний інтелект:

Компанія OpenAI представила найпотужнішу нову голосову модель штучного інтелекту ChatGPT - версію GPT-4о. У ній буде аудіочат, через який можна буде спілкуватися зі штучним інтелектом, як із реальною людиною.

В Україні роботодавці пропонують вакансії працівникам, які мають навички роботи зі штучним інтелектом.

27 січня статки 500 найбагатших людей світу скоротилися загалом на $108 млрд на тлі падіння фондових індексів на побоюваннях щодо конкуренції з боку китайського АІ-стартапу DeepSeek.

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