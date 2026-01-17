Рус
Обмеження у всіх регіонах: як відключатимуть електроенергію 18 січня

Олексій Тесля
17 січня 2026, 20:34
Ситуація в енергосистемі може змінитися в будь-який момент, попередили в "Укренерго".
  • 18 січня українцям обмежуватимуть електропостачання
  • Ситуація в енергосистемі може змінитися

У Національній енергетичній компанії "Укренерго" повідомили, що в неділю, 18 січня, будуть обмежувати електропостачання.

Такий захід торкнеться споживачів електроенергії в усіх регіонах України, йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Завтра, 18 січня, у всіх регіонах України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Причина введення заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти", – йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" при цьому також додали, що ситуація в енергосистемі може змінитися.

Відключення в Україні: важливе попередження

Керівник "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що при зниженні температури енергосистема зіткнеться з різким зростанням навантаження. Щоб уникнути аварій, може знадобитися посилене регулювання балансу, що може призвести до розширення графіків погодинних відключень. Він зазначив, що такі кроки необхідні для стабільної роботи мережі, і закликав споживачів враховувати можливі зміни в розкладі.

Раніше в "Укренерго" розповіли про обмеження в енергопостачанні. Графіки відключень будуть змінюватися протягом доби в залежності від регіону і рівня споживання.

Як писав Главред, якщо країна-агресор Росія повторно не буде атакувати Україну, то з завтрашнього дня в Києві буде поліпшення графіків відключень світла, заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, раніше російські окупанти завдали масованих ударів по Києву та інших регіонах України. Під ударами опинилися критична інфраструктура та житлові будинки. Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на цю атаку.

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Укренерго відключення світла електроенергія
