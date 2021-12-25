В Україні почали виробляти безпілотники Bayraktar - Єрмак

Єрмак заявив, що в Україні почали виробляти безпілотники Bayraktar / Reuters

В Україні запустили виробництво безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2, заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

В інтерв'ю виданню "Фокус" він зазначив, що уряд розширює співпрацю з Туреччиною, яка відправила до України перші Bayraktar TB2 в липні цього року.

"Зараз запущено їх виробництво вже в Україні. Коли кажуть, що це "турецькі" Bayraktar – так, ми їх отримали з Туреччини, але важливо вказати, що двигуни для цих безпілотників виробляються в нашій країні", - пояснив Єрмак.

За його словами, у Києва "величезна програма військової допомоги від Заходу". Зокрема, Великобританія бере участь у будівництві флоту.

"З цією країною ми реалізуємо проєкт розвитку наших військово-морських сил на 1,7 млрд фунтів стерлінгів. З Францією розмір загальних програм досягає 1,3 млрд євро", - розповів Єрмак.

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Очільник Офісу президента також нагадав про отримання зі США ракет Javelin та іншої військової техніки.

"Американський президент сказав, що вони нададуть всю необхідну військову допомогу, щоб Україна могла відбити будь-яку атаку на її територію", - підкреслив він.

Нагадаємо, 1 листопада надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що в Україні планують налагодити повномасштабне виробництво безпілотних літальних апаратів Bayraktar, яке може початися вже найближчим часом.

У перших числах грудня видання Bloomberg з посиланням на джерела в уряді Туреччини і керівництві виробника зброї Baykar повідомило, що Україна отримає щонайменше 24 безпілотних літальних апарати. Їх транспортують в країну найближчим часом.

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