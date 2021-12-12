Навіть крутіше, ніж Bayraktar: Україна і Туреччина вироблятимуть БПЛА Anka з ударом по засобах ППО

Безпілотник Anka оснащений засобами для нейтралізації ППО / yeniakit.com.tr

Україна та Туреччина будують під Києвом завод, на якому запустять виробництво дронів Anka – реактивних безпілотників нового покоління. БПЛА будуть оснащені українськими двигунами і турецькою авіонікою. Перша продукція повинна з'явитися вже наприкінці 2022 року. Про це заявив радник глави Офісу президента, спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

У інтерв'ю Радіо Свобода він розповів про те, що укрїнсько-турецьке підприємство вже будується у Василькові, під Києвом. Там вироблятимуть важкі безпілотники, які є, серед іншого, і перехоплювачами.

"Завод наразі будується у Василькові. Він вироблятиме українсько-турецькі безпілотники, у тому числі Anka - важкі безпілотники. У тому числі, українські безпілотники, перспективні. Зокрема, мова може йти і про реактивні безпілотники, які є перехоплювачами. На них будуть українські двигуни і інша турецька авіоніка: корпус і т.п.", - зазначив Арестович.

Також він додав, що дрони Anka являють собою наступне покоління безпілотних літальних апаратів після Bayraktar.

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читайте такожКонтрудар ЗСУ з Bayraktar на Донбасі: Путін у діалозі з Ердоганом вибухнув вимогами до Києва"Реактивні, не поршневі, а реактивні. БПЛА, що перевищує Bayraktar за всіма характеристиками", - сказав Арестович і підкреслив, що планом передбачено випуск такої продукції на заводі у Василькові вже наприкінці 2022 року.

Довідка

Безпілотник Anka

Anka - це сімейство безпілотних літальних апаратів, які були розроблені турецьким підприємством Turkish Aerospace Industries (TAI). Такі безпілотники оснащені спеціальними засобами, спрямованими на нейтралізацію ППО. Стандартний БПЛА включає в себе 8 керованих протитанкових ракети Roketsan Cirit, або ж 4 керовані плануючі авіабомби MAM-L з лазерним наведенням.

Застосування силами ООС безпілотника Bayraktar на Донбасі

ЗСУ 26 жовтня застосували БПЛА Bayraktar під час військового конфлікту Росії та України на Донбасі. Незаконні російські збройні формування здійснили обстріл позицій ООС з гаубиць Д-30 в районі Гранітного. Двоє українських військових отримали поранення, один з них загинув. Українська армія за наказом головнокомандувача військами Залужного відкрила вогонь у відповідь по позиціях противника, в результаті чого була знищена ворожа гармата.

Командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв сказав, що безпілотники Bayraktar знаходяться не тільки на Донбасі, але і в північних і південних регіонах України. За його словами, українські війська готові застосувати такі дрони в будь-який час і в бойових умовах.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ використовували Bayraktar з метою захисту території своєї держави. Київ не проводить операцію з військового наступу на Донбасі і відповідає противнику в рамка домовленостей щодо припинення вогню.