В Україні почав дорожчати базовий продукт: експерт попередив, чи буде дефіцит

Чи зміняться ціни на крупи у найближчі місяці / Колаж: Главред, фото: pexels

Що сказав Марчук:

В Україні дорожчає гречка

Ціни на більшість круп залишаться стабільними

Макаронні вироби можуть подорожчати

Ціни на продукти в Україні не тішать покупців. Вже зараз, наприклад, підвищуються ціни на гречку, тому українці хвилюються, чи зміниться у найближчі місяці вартість інших круп.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Він також пояснив, чому зараз ростуть ціни на популярну крупу.

Чому дорожчає гречка

Експерт каже, що ціни на гречку й справді піднімають, однак не суттєво. Причиною цього є те, що цього року було зібрано дещо менший урожай, ніж минулого року.

"Але вона не буде дефіцитноюд, бо її споживання в Україні зменшується за рахунок скорочення кількості населення, зокрема суттєвої еміграції", - пояснив Марчук.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Що буде з цінами на інші крупи

Ціни на рис та інші крупи, як прогнозує Марчук, у листопаді та грудні мають залишатися стабільними. Попередньо, не очікується підвищення їх вартості у найближчі місяці.

"Хіба що можуть подорожчати макаронні вироби, наприклад, вермішель, адже тут та сама історія, що й із хлібом", - наголосив експерт.

Чому в Україні дорожчають продукти - думка економіста

Главред писав, що за словами економіста Олега Пендзина, в Україні ціни зростають незалежно від того, є блекаути чи ні через те, що рівень цін формується під впливом багатьох чинників.

Ціни на продукти залежать не лише від перебоїв з електроенергією, але й від врожаю, логістики, рівня зарплат, світових цін на аналогічну продукцію та можливостей імпорту.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні за останній рік помітно підскочили ціни на яйця. Станом на сьогодні, 13 листопада, їх продають в середньому по 80 гривень за десяток. Але у найближчі кілька тижнів вони можуть подорожчати.

Раніше повідомлялося, що в Україні спостерігається подальше зниження цін на цибулю. Вартість падає через збільшення пропозиції продукції невисокої якості, яка не користується активним попитом.

Напередодні стало відомо, що до кінця року ціни на м’ясо в Україні залишатимуться відносно стабільними. Перед святами можливе певне подорожчання курятини, свинини та яловичини, проте воно не буде радикальним.

