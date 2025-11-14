В Україні почав дорожчати базовий продукт: експерт попередив, чи буде дефіцит

Що сказав Марчук:
- В Україні дорожчає гречка
- Ціни на більшість круп залишаться стабільними
- Макаронні вироби можуть подорожчати
Ціни на продукти в Україні не тішать покупців. Вже зараз, наприклад, підвищуються ціни на гречку, тому українці хвилюються, чи зміниться у найближчі місяці вартість інших круп.
Про це в інтерв'ю Главреду розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Він також пояснив, чому зараз ростуть ціни на популярну крупу.
Чому дорожчає гречка
Експерт каже, що ціни на гречку й справді піднімають, однак не суттєво. Причиною цього є те, що цього року було зібрано дещо менший урожай, ніж минулого року.
"Але вона не буде дефіцитноюд, бо її споживання в Україні зменшується за рахунок скорочення кількості населення, зокрема суттєвої еміграції", - пояснив Марчук.
Що буде з цінами на інші крупи
Ціни на рис та інші крупи, як прогнозує Марчук, у листопаді та грудні мають залишатися стабільними. Попередньо, не очікується підвищення їх вартості у найближчі місяці.
"Хіба що можуть подорожчати макаронні вироби, наприклад, вермішель, адже тут та сама історія, що й із хлібом", - наголосив експерт.
Чому в Україні дорожчають продукти - думка економіста
Главред писав, що за словами економіста Олега Пендзина, в Україні ціни зростають незалежно від того, є блекаути чи ні через те, що рівень цін формується під впливом багатьох чинників.
Ціни на продукти залежать не лише від перебоїв з електроенергією, але й від врожаю, логістики, рівня зарплат, світових цін на аналогічну продукцію та можливостей імпорту.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що в Україні за останній рік помітно підскочили ціни на яйця. Станом на сьогодні, 13 листопада, їх продають в середньому по 80 гривень за десяток. Але у найближчі кілька тижнів вони можуть подорожчати.
Раніше повідомлялося, що в Україні спостерігається подальше зниження цін на цибулю. Вартість падає через збільшення пропозиції продукції невисокої якості, яка не користується активним попитом.
Напередодні стало відомо, що до кінця року ціни на м’ясо в Україні залишатимуться відносно стабільними. Перед святами можливе певне подорожчання курятини, свинини та яловичини, проте воно не буде радикальним.
Про персону: Денис Марчук
Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".
