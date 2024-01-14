В Україні можуть почати відправляти на передову людей із в'язниць - нардеп

Новий законопроект про мобілізацію планують розглянути у Верховній Раді вже в найближчий тиждень.

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В Україні можуть почати відправляти на війну ув'язнених / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада , 24tv.ua

В Україні можуть почати відправляти на фронт ув'язнених. Для цього навіть планують розробити критерії їх відбору. Це планують врегулювати новим законопроектом про мобілізацію. Про це в ефірі телемарафону розповіла нардеп Олена Мошенець.

Вона додала, що багато ув'язнених нібито говорять про свою готовність йти захищати війну на фронті.

"Щодо цього питання і інформація, яка мені відома остання, повинні бути розроблені критерії. І дійсно, серед ув'язнених будуть відібрані для того, щоб захищати країну... багато з них кажуть, що готові. Але це складне питання, тому що з ними дуже складно працювати, вони дуже часто говорять одне, а відбувається на практиці інше. З іншого боку треба зробити відбір. І якщо ці люди дійсно можуть захищати, то звичайно нам потрібні ті, хто можуть допомогти нашим захисникам", - говорить Мошенець.

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Вона вважає, що оновлений законопроект про мобілізацію можуть прийняти в першому читанні в найближчий тиждень. Всі комітети Ради вже готові розглянути текст законопроекту. Однак варто зазначити, що законопроект ще не був внесений до Верховної Ради.

Законопроект про мобілізацію

Раніше у ВР розповіли про можливі зміни в законопроєкті про мобілізацію. З проекту закону можуть виключити пункти про відправку повісток електронною поштою і відстрочення нардепам, кажуть в комітеті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що законопроєкт про мобілізацію повертають на доопрацювання уряду. ВР повертає законопроєкт уряду, щоб його допрацювали. Також Кабміну передадуть пропозиції, напрацьовані на комітеті і в робочих групах.

Як раніше повідомлялося, у ВР сказали, чому законопроєкт про мобілізацію повернули уряду. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що рішення повернути законопроєкт про мобілізацію Кабінету міністрів України, щоб його допрацювали, було спільною позицією парламенту, уряду і військового керівництва.

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