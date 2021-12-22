1000 за вакцинацію: коли з'являться фізичні картки для отримання грошей

1000 гривень можна буде відчути в долоні / diia.gov.ua

В Україні стартувала програма е-Підтримка для вакцинованих, яка передбачає 1000 грн за дві дози щеплення проти коронавірусу. Однак поки її можна отримати тільки через платіжну систему онлайн, тобто через смартфон або оплату в Інтернеті.

У зв'язку з цим, ребром стало питання, що робити тим, у кого немає виходу у всесвітню павутину. Відповідь на нього дала перша віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, фізичні банківські картки для отримання "тисячі за вакцинацію" можливо з'являться ІІ-ІІІ кварталах 2022 року.

Це, за твердженням чиновника, не проблема, так як програма триватиме рік - до 18 грудня 2022-ого (стартувала вона 19 грудня 2021-ого).

Також Свириденко додала, що реалізація програми буде здійснюватися в кілька етапів.

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"На першому етапі, тобто зараз, отримання коштів відбувається через додаток "дія". Це - найшвидший і найпростіший спосіб", - заявила міністр.

Крім того, вже з другої половини січня наступного року програма буде розширена, і українці старше 60 років зможуть витратити 1000 за вакцинацію на ліки.

"Люди, у яких немає смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн-форматі. Механіка, яким саме чином відбуватимуться виплати, зараз розробляється. Також на другому етапі, в 2022 році, розглядається можливість видачі фізичних банківських карт", - запевнила Свириденко.

Тисяча за вакцинацію

Це ідея президента України Володимира Зеленського, про яку він заявив 15 Листопада. Витратити гроші можна на спорт, квитки по Україні, перегляд кіно і покупку книг.

При цьому, українці примудряються витрачати "Вовину" тисячу, як їм хочеться. Напередодні на OLX з'явилися оголошення про обмін/продаж грошей за вакцинацію.

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