УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

1000 за вакцинацію: коли з'являться фізичні картки для отримання грошей

22 грудня 2021, 17:32

Незабаром тисячу за вакцинацію можна буде витратити в аптеці. Але не всім.

1000 гривень
1000 гривень можна буде відчути в долоні / diia.gov.ua

В Україні стартувала програма е-Підтримка для вакцинованих, яка передбачає 1000 грн за дві дози щеплення проти коронавірусу. Однак поки її можна отримати тільки через платіжну систему онлайн, тобто через смартфон або оплату в Інтернеті.

У зв'язку з цим, ребром стало питання, що робити тим, у кого немає виходу у всесвітню павутину. Відповідь на нього дала перша віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, фізичні банківські картки для отримання "тисячі за вакцинацію" можливо з'являться ІІ-ІІІ кварталах 2022 року.

Це, за твердженням чиновника, не проблема, так як програма триватиме рік - до 18 грудня 2022-ого (стартувала вона 19 грудня 2021-ого).

Також Свириденко додала, що реалізація програми буде здійснюватися в кілька етапів.

Реклама

"На першому етапі, тобто зараз, отримання коштів відбувається через додаток "дія". Це - найшвидший і найпростіший спосіб", - заявила міністр.

Крім того, вже з другої половини січня наступного року програма буде розширена, і українці старше 60 років зможуть витратити 1000 за вакцинацію на ліки.

"Люди, у яких немає смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн-форматі. Механіка, яким саме чином відбуватимуться виплати, зараз розробляється. Також на другому етапі, в 2022 році, розглядається можливість видачі фізичних банківських карт", - запевнила Свириденко.

Тисяча за вакцинацію

Це ідея президента України Володимира Зеленського, про яку він заявив 15 Листопада. Витратити гроші можна на спорт, квитки по Україні, перегляд кіно і покупку книг.

При цьому, українці примудряються витрачати "Вовину" тисячу, як їм хочеться. Напередодні на OLX з'явилися оголошення про обмін/продаж грошей за вакцинацію.

Читайте також:

viber
новини України коронавірус новини вакцинація від коронавірусу
Зараз ви переглядаєте новину «1000 за вакцинацію: коли з'являться фізичні картки для отримання грошей». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
В Україні вводять "податок на город": кого звільнять від платежівВ Україні вводять "податок на город": кого звільнять від платежів Долар по 80 гривень: українці дізналися про катастрофічний сценарійДолар по 80 гривень: українці дізналися про катастрофічний сценарій Найгарніший зелений манікюр на Новий рік 2022, який вразить всіх навколоНайгарніший зелений манікюр на Новий рік 2022, який вразить всіх навколо Фінансовий гороскоп на тиждень 20-26 грудня: Близнюкам - борги, Дівам - збитки, Скорпіонам - везінняФінансовий гороскоп на тиждень 20-26 грудня: Близнюкам - борги, Дівам - збитки, Скорпіонам - везіння Поробки на Новий рік 2022 своїми руками: стильні ідеї в рік ТиграПоробки на Новий рік 2022 своїми руками: стильні ідеї в рік Тигра
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
19:04

Чим небезпечні прямі переговори з терористами: експерит пояснили на прикладі Придністров'я

19:01

Загроза віялових відключень світла і планові ремонти: у Кабміні пояснили ситуаціюВідео

19:00

Ціни на продукти 2022: що подорожчає найбільше

18:57

Дружина футболіста Динамо засвітила пишний бюст у бікіні

18:51

Клієнтка "Нової Пошти" поскаржилася на хитрість співробітниківВідео

Реклама
18:40

Прикмети на 23 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

18:26

У Рівному 7-класник жорстоко побив дівчинку в школі до струсу мозкуВідео

18:20

Найгарніший нюдовий новорічний манікюр 2022, який пасуватиме під будь-яке святкове вбранняФотоВідео

18:07

Отелло і поруч не стояв: топ-5 чоловіків-ревнивців за знаком Зодіаку

17:58

Зірка Іронії долі зламала хребет

17:56

Україні загрожує нова хвиля COVID-19: у Зеленського назвали терміниВідео

17:32

1000 за вакцинацію: коли з'являться фізичні картки для отримання грошейВідео

17:31

Назвався лікарем і попросив роздягнутися: чоловік розбещував 7-річну дівчинку в шкільному туалетіВідео

17:02

Імплементація REMIT у повній версії є ризикованим кроком - експерти

16:58

РФ стягнула понад 100 тисяч військ до кордонів України: Данілов оцінив ймовірність наступу МосквиВідео

16:33

Ціни злетять до небес: в Україні подорожчає паливоВідео

16:25

Завалить снігом по пояс: в Україну йде сильний мороз та потужний снігопадВідео

15:49

Вчені виявили несподівану небезпеку неправильної ходьби

15:41

У Запорізькій області чоловік зарізав людину і возив тіло на велосипеді по містуВідео

15:37

"Погрожував зарізати бензокосою і бив дітей": 16-річна дівчина побила вітчима подруги, він помер

Реклама
15:33

Поробки на Новий рік 2022 своїми руками: стильні ідеї в рік Тигра

15:31

"Слуга народу" обматюкав патрульних через зупинку його авто: з’явилося відео скандальних розбірокВідео

15:03

Смачніше ніж Олів'є: неймовірно простий і смачний салат на Новий рік 2022Відео

15:00

"Слуга народу" відірвалася від партії Порошенка: новий партійний рейтинг

14:37

Старий Новий Рік 2022: традиції, магія дня і чи буде додатковий вихідний

14:18

З Новим роком 2022 - листівки, картинки і душевні привітання

14:04

Прямі перемовини Зеленського з Путіним і США: Арахамія оголосив про сценарій щодо ДонбасуВідео

13:52

"Є нюанси": Федоров розповів, коли і як за ковідну тисячу можна буде купити лікиВідео

13:21

Православний календар на січень 2022: важливі церковні свята і дати

13:17

Як правильно загадати бажання на Новий Рік 2022, щоб воно неодмінно збулося

13:00

Гороскоп на завтра 23 грудня 2021: Левам - неймовірний шанс, Терезам - гроші, Стрільцям - небезпечні спокусиВідео

12:54

Зміниться все - імідж, місце проживання, коханий: гороскоп на січень 2022 року для ТельцівВідео

12:48

Угода США та Росії з безпеки у Європі: Лавров назвав терміни початку перемовинВідео

12:20

Кинули на голови бетонну плиту: у Дніпрі компанія молодих людей жорстоко вбила двох безхатьків

12:14

У Києві за програмою Зеленського цілодобово і без вихідних добудовують Дарницький міст

12:04

Конституційний суд визнав законною заборону в Україні серіалів і фільмів з РФ

12:01

Як прикрасити ялинку в Новий рік 2022, щоб залучити удачу - стильні і незвичайні рішення в рік Тигра

12:00

Скандал в інфекціонці Миколаєва: головлікаря Федорову, яка просила кисень і гроші, звільнили

11:22

Найкрутіша пластика, але є недолік: пластичний хірург вказав на нюанс на обличчі Софії Ротару

11:21

НАТО привело у підвищену боєздатність Сили швидкого реагування на тлі російської загрози – ЗМІВідео

Реклама
10:55

Найсмачніша бюджетна закуска на Новий рік 2022: готувати дуже швидкоВідео

10:27

У Львові багатодітна жінка народила 16-го малюка

10:10

У переповненому дітьми готелі під Вінницею сталася пожежа, загинула 19-річна дівчинаФотоВідео

09:55

"Шкіра стала товстіша": Олена Кравець розповіла, як змінився Зеленський за час президентстваВідео

09:40

Хотіла губи-"вареники": у Дніпрі школярка вколола олію і ледь не залишилася без частини обличчяВідео

09:25

Вугілля, Порошенко і війська на кордоні: іронія, що ж ти робишПогляд

09:00

Що подарувати на Новий рік 2022: ідеї особливих подарунків для всієї родини новости компании

08:35

Коронавірус 22 грудня: в Україні за добу понад 6 тисяч нових хворих і 301 смерть

08:33

"Швидкість зараження Велика": у ВООЗ розповіли, у скількох країнах знайшли Омікрон

08:33

Гороскоп на сьогодні 22 грудня 2021: Тільцям - великі витрати, Ракам - важлива зустріч, Стрільцям - труднощіВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти