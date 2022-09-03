Потужна "бавовна" на Луганщині: ліквідовано батальйон окупантів разом з технікою

У Кремінній ліквідовано понад 300 російських загарбників, повідомив Сергій Гайдай.
В результаті удару Збройних сил України по захопленій РФ Кремінній Луганської області знищено сотні російських окупантів.
Про це повідомив в Telegram-каналі голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.
"У нас кілька днів поспіль багато людей загинули і велика кількість техніки там знищена. Це тільки Кремінна", - сказав він.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські воїни знищили ремонтну базу російських загарбників, яку ті розмістили в Слов'яносербському районі на Луганщині.
Внаслідок цього 50 окупантів пішли "на вічний концерт Кобзона". Також було знищено близько 100 одиниць важкої техніки загарбників.
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Автор: Олексій Тесля