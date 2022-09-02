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"Якби не українці паршиві": росіянка влаштувала істерику в мережі, бо ЗСУ ліквідували її брата і дядька

2 вересня 2022, 14:45

Громадянка країни-агресорки почала звинувачувати українців, що її рідні нібито "померли за Україну", проте їй відповіли.

'Якби не українці паршиві': росіянка влаштувала істерику в мережі, бо ЗСУ ліквідували її брата і дядька
Росіянка влаштувала істерику в мережі, бо ЗСУ ліквідували її брата і дядька/ Telegram Гончаренко, Facebook Комахідзе

Росіянка Христина Смирнова почала істерити у мережі через ліквідацію в Україні її брата і дядька. ЗСУ знищили їх на фронті у липні один за одним – про загибель дядька повідомили якраз за декілька днів після похорону брата.

Після цього громадянка країни-агресорки почала кидатися прокльонами у сторону українців. Замість того, щоб усвідомити, що її рідні були ліквідовані, бо вирушили в іншу державу вбивати українців, вона почала саму ж Україну звинувачувати "у всіх бідах". При цьому росіянка написала, що її родичі нібито "віддали життя за Україну", і що "якби не Україна, вони були б живі". Про відповідний пост росіянки повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, оприлюднивши скрін.

Гончаренко відреагував на неадекватний пост громадянки країни-агресорки із сарказмом – порадив для її сім’ї взяти знижку в похоронному агентстві.

"Скоро ще про твого батька прийде звістка. Ви там би знижку в похоронному агентстві взяли чи що", – зазначив він.

Российские оккупанты

OSINT-розслідувач Іраклі Комахідзе після відповідної публікації Гончаренка провів своє дослідження і дізнався детальнішу інформацію про ліквідованих окупантів та їхню сім’ю.

Він розповів, що сама росіянка, яка істерила у мережі – це Христина Смирнова з Кемерова 1995-го року народження. До заміжжя вона носила прізвище Шуменкова. Вона активна в соцмережах – Вконтакті та Однокласниках.

Кристина Смирнова
Христина Смирнова/ Facebook Комахідзе

Ким були двоє ліквідованих окупантів

Комахідзе також встановив особи обох окупантів – брата і дядька Христини.

"Жмур №1, брат Христини – Микита Шуменков. День народження 26 жовтня 1999 р. Маріїнськ Кемеровської області. Сторінки в соцмережах неактивні. На одній з відносно свіжій сторінці ВК місцем проживання вказано м. Наро-Фомінськ, з урахуванням чого можна припустити, що молодий окупант служив за контрактом у "Таманській МСД (мотострілковій дивізії. – Ред.)", – розповів розслідувач.

Никита Шуменков
Микита Шуменков/ Facebook Комахідзе

При цьому у відкритих джерелах немає офіційного некрологу щодо загибелі Микити. Його ім’я та прізвище згадуються лише в одному з блогів, де публікуються імена 200-х російських окупантів. У цьому списку під номером №4596 є і Микита Шуменков. Зазначається, що він танкіст. Проте Комахідзе звернув увагу, що саме посилання на першоджерело "вбите".

"Жмур №2, дядько Крістіни – Віталій Калентьєв. День народження на сторінці його ВК зазначено 19 серпня 1992 (не відповідає дійсності), м. Владивосток. Є закинута сторінка в соцмережах. Примітно, що офіційного некрологу з приводу загибелі Віталія у відкритих джерелах немає, хіба що пара згадок у соцмережах від 19 і 21 серпня з формулюванням "У Юрзі попрощалися з воїном, який загинув в Україні", – написав розслідувач.

Ліквідованому окупанту було 43 роки, він служив у 74-ій мотострілецькій бригаді.

Виталий Калентьев
Віталій Калентьєв/ Facebook Комахідзе

Ліквідація російських окупантів в Україні

Раніше повідомлялося, що українські воїни "подарували квиток на концерт Кобзона" сепаратистці Ірині Шиш (Кравчук), яка мала позивний "Мультик". Вона була родом з Донецька і воювала проти Збройних сил України.

Також повідомлялося, що в Україні "демілітаризували" чергового молодшого офіцера армії РФ. Надир-Шах Акболатова був командиром шостої батареї другого гаубичного артилерійського дивізіону 200-ї артилерійської бригади.

Крім цього, українські воїни ліквідували на фронті російського рядового-контрактника, який має прізвище, співзвучне з символом російського вторгнення "Z" – Юрія Зезегова. Російський загарбник так хотів воювати проти ЗСУ, що подолав для цього аж понад 2,2 тисячі кілометрів – приїхав із села Усть-Кулом Республіки Комі.

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