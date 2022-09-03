Повоював місяць і став "двохсотим": в Україні ліквідували лейтенанта з Башкортостану

Окупант Артур Єнікєєв ліквідований в Україні / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Захисники України ліквідували ще одного російського окупанта. Черговим "двохсотим" став старший лейтенант Артур Єнікєєв з Калінінградської області.

25-річний загарбник Єнікєєв закінчив Казанське вище танкове командне училище. Після навчання був одразу відправлений на військову службу. В Україну приїхав у складі 18-ї мотострілецької дивізії 11-го армійського корпусу берегових військ ВМФ Балтійського флоту. Про це у Facebook повідомив волонтер, блогер-розслідувач Іраклій Комахідзе.

Обставини і місце ліквідації Єнікєєва не повідомляються.

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У некролозі, опублікованому в росЗМІ, йдеться, що окупант Єнікєєв був направлений на Донбас 13 червня, а вже 19 липня був знищений. Також вдалося встановити сторінки "двохсотого" в російських соцмережах.

Артур Єнікєєв - випускник Казанського танкового училища 2019 року / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Артур Еникеев / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

"Випускник Казанського танкового училища 2019 року, яке він закінчив з червоним дипломом, був розподілений у військову частину, дислоковану в анексованій Східній Пруссії, в т.зв. місто Гусєва (Гумбіннен) т. зв. Калінінградській області, де дислокується нещодавно сформована 18-та мотострілецька дивізія 11-го АК берегових військ ВМФ Балтійського флоту", – написав Комахідзе.

Обставини і місце ліквідації Єнікєєва не повідомляються / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Як повідомляв Главред, в Україні ліквідований лейтенант Долаан Донгак. Він був земляком російського міністра оборони Сергія Шойгу і проїхав понад п'ять тисяч кілометрів, щоби поповнити лави "двохсотих" окупантів.

Крім того, на війні в Україні ліквідований Микита Сокур - старший сержант російської окупаційної армії з Архангельської області. Він очолював метеорологічну службу однієї з частин Східного військового округу.

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