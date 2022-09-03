Повоював місяць і став "двохсотим": в Україні ліквідували лейтенанта з Башкортостану

25-річний загарбник Артур Єнікєєв закінчив Казанське вище танкове командне училище. Після навчання був одразу відправлений на військову службу.
Захисники України ліквідували ще одного російського окупанта. Черговим "двохсотим" став старший лейтенант Артур Єнікєєв з Калінінградської області.
25-річний загарбник Єнікєєв закінчив Казанське вище танкове командне училище. Після навчання був одразу відправлений на військову службу. В Україну приїхав у складі 18-ї мотострілецької дивізії 11-го армійського корпусу берегових військ ВМФ Балтійського флоту. Про це у Facebook повідомив волонтер, блогер-розслідувач Іраклій Комахідзе.
Обставини і місце ліквідації Єнікєєва не повідомляються.
У некролозі, опублікованому в росЗМІ, йдеться, що окупант Єнікєєв був направлений на Донбас 13 червня, а вже 19 липня був знищений. Також вдалося встановити сторінки "двохсотого" в російських соцмережах.
"Випускник Казанського танкового училища 2019 року, яке він закінчив з червоним дипломом, був розподілений у військову частину, дислоковану в анексованій Східній Пруссії, в т.зв. місто Гусєва (Гумбіннен) т. зв. Калінінградській області, де дислокується нещодавно сформована 18-та мотострілецька дивізія 11-го АК берегових військ ВМФ Балтійського флоту", – написав Комахідзе.
Як повідомляв Главред, в Україні ліквідований лейтенант Долаан Донгак. Він був земляком російського міністра оборони Сергія Шойгу і проїхав понад п'ять тисяч кілометрів, щоби поповнити лави "двохсотих" окупантів.
Крім того, на війні в Україні ліквідований Микита Сокур - старший сержант російської окупаційної армії з Архангельської області. Він очолював метеорологічну службу однієї з частин Східного військового округу.
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