В Україні зміняться правила продажу авто: продавців змусили розкрити важливі дані

Коротко:
- Уряд зобов’язав продавців нових авто надавати дані про витрати пального та викиди СО₂
- Постанова ґрунтується на директивах ЄС
- Мінрегіон створить електронний довідник з щорічним оновленням
Уряд ухвалив постанову, яка зобов’язує продавців нових легкових автомобілів надавати покупцям інформацію про офіційні витрати пального та обсяг викидів вуглекислого газу (СО₂). Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
Ця вимога ґрунтується на директивах Європейського Парламенту та Ради, які ЄС запровадив понад 20 років тому. Згідно з постановою, в автосалонах та інших точках продажу нових автомобілів обов’язково мають бути:
- етикетка з даними про витрати пального та викиди СО₂ біля кожного автомобіля;
- плакат або електронний дисплей, що містить інформацію про всі моделі, виставлені на продаж, з даними про витрати пального та викиди СО₂;
- промоційні матеріали (брошури, реклама тощо) із відповідною інформацією;
- доступ до електронного довідника з офіційною інформацією.
Міністерство розвитку громад та територій створить електронний довідник для всіх нових моделей автомобілів, який розмістять на офіційному сайті Мінрозвитку. Довідник буде щорічно оновлюватися, щоб забезпечити актуальність інформації.
"Це - захист прав споживача, підтримка чесної конкуренції та крок до зменшення впливу транспорту на клімат", - заявив міністр економіки Олексій Соболев.
Нові правила набудуть чинності через 9 місяців після опублікування постанови.
Як повідомляв Главред, в Україні готують законопроєкт, який посилить контроль за водіями у стані сп’яніння. За нетверезе керування передбачають евакуацію авто, конфіскацію під час воєнного стану та штрафи до 51 тис. грн.
Також користування телефоном за кермом - одна з найнебезпечніших звичок водіїв. Відволікання на дзвінки чи повідомлення підвищує ризик ДТП у 20 разів і може коштувати життя, нагадує патрульна поліція Житомирщини.
Крім цього, дослідження показують, що круїз-контроль не завжди економить пальне, а може трохи збільшувати витрати. Проте на рівних дорогах із невеликим потоком авто система стабілізує швидкість, зменшуючи різкі розгони та гальмування, що допомагає економити.
Про джерело: Міністерство економіки України
Міністерство економіки України —колишнє міністерство України, центральний орган виконавчої влади України. 9 грудня 2010 року реорганізоване в Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. З 20 травня 2021 міністром економіки України призначено Любченко Олексія Миколайовича, пише Вікіпедія.
