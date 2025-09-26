В Україні зміняться правила продажу авто: продавців змусили розкрити важливі дані

Мінрегіон створить електронний довідник з офіційними даними, який оновлюватиметься щороку.

Нові правила для автосалонів / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Уряд зобов’язав продавців нових авто надавати дані про витрати пального та викиди СО₂

Постанова ґрунтується на директивах ЄС

Мінрегіон створить електронний довідник з щорічним оновленням

Уряд ухвалив постанову, яка зобов’язує продавців нових легкових автомобілів надавати покупцям інформацію про офіційні витрати пального та обсяг викидів вуглекислого газу (СО₂). Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Ця вимога ґрунтується на директивах Європейського Парламенту та Ради, які ЄС запровадив понад 20 років тому. Згідно з постановою, в автосалонах та інших точках продажу нових автомобілів обов’язково мають бути:

етикетка з даними про витрати пального та викиди СО₂ біля кожного автомобіля;

плакат або електронний дисплей, що містить інформацію про всі моделі, виставлені на продаж, з даними про витрати пального та викиди СО₂;

промоційні матеріали (брошури, реклама тощо) із відповідною інформацією;

доступ до електронного довідника з офіційною інформацією.

Міністерство розвитку громад та територій створить електронний довідник для всіх нових моделей автомобілів, який розмістять на офіційному сайті Мінрозвитку. Довідник буде щорічно оновлюватися, щоб забезпечити актуальність інформації.

"Це - захист прав споживача, підтримка чесної конкуренції та крок до зменшення впливу транспорту на клімат", - заявив міністр економіки Олексій Соболев.

Нові правила набудуть чинності через 9 місяців після опублікування постанови.

