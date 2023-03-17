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В Україні гримлять вибухи: окупанти влаштували нічну атаку

17 березня 2023, 23:32
2 БПЛА потрапили в об'єкт критичної інфраструктури в Новомосковську. Там серйозні руйнування.
Вибухи в Дніпрі
Вибухи в Дніпрі / скріншот

Увечері, 17 березня, в Дніпрі пролунали найсильніші звуки вибухів, а в небі над містом видно заграву.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що в місті прогриміли вибухи, в небі з'явилася яскрава червона заграва.

Зауважимо, що вибухи прогриміли і в Новомосковську на Дніпропетровщині, повідомив мер Сергій Резник. Судячи з його повідомлення, місто піддалося атаці.

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"Вибухи в місті. Не поширюйте інформацію про місце вибухів і не публікуйте зйомки. Надзвичайники працюють над усуненням наслідків атак", – йдеться в заяві міського голови.

Подробиці обстрілу в Новомосковську

Глава ОВА заявив, що 2 БПЛА потрапили в об'єкт критичної інфраструктури в Новомосковську. Там серйозні руйнування.

Працюють всі служби. Наслідки атаки уточнюються.

Дніпро

Обстріл будинку в Костянтинівці

17 березня російські окупанти атакували Костянтинівку (Донецька область). Внаслідок ворожих обстрілів у місті загорілися будинки.

"Під ударом армії РФ житловий сектор міста", - йдеться в повідомленні місцевих ЗМІ.

Нічна атака на Україну 17 березня

Для удару по Дніпропетровській областю окупанти застосували, ймовірно, іранські "Шахеди".

"17.03.2023 противником застосовані ударні БПЛА (ймовірно "Shahed-131/136") з південно-східного напрямку по важливих критичних об'єктах у Дніпропетровській області", - розповіли військові.

Три ворожі безпілотники були ліквідовані силами та засобами підрозділів ПВК "Схід" у Дніпровському районі.

Ракетний терор РФ

У суботу, 11 березня, російські загарбники накрили Херсон артвогнем. В результаті ворожої атаки люди загинули прямо біля магазину, є поранені.

Як уточнили в Офісі генпрокурора, Херсонська облпрокуратура почала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч.2 ст. 438 КК України).

Також повідомлялося, країна-агресор Росія масово атакувала Україну ракетами в ніч на четвер, 9 березня. У Києві та 12 областях України під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Подекуди вибухи були пов'язані з роботою протиповітряної оборони, проте в багатьох областях і Києві були "Прильоти".

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