РФ накрила Херсон артвогнем: люди загинули прямо біля магазину, є поранені

Є загиблі та поранені внаслідок обстрілу Херсона російськими окупантами в суботу, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"Херсон знову під вогнем російської армії — є жертви. На Миколаївському шосе, за попередніми даними, осколки ворожих боєприпасів травмували двох осіб. Один з постраждалих загинув на місці. Через попадання снаряда горить автомобіль", - написав Прокудін в Telegram.
За його словами, рятувальники, медики та поліцейські вже працюють на місці обстрілу.
Як уточнили в Офісі генпрокурора, Херсонська облпрокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч.2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 11 березня війська держави-агресора в черговий раз обстріляли Херсон.
В результаті попадання ворожого снаряда біля супермаркету загинули троє цивільних осіб.
Кількість постраждалих уточнюється, обстріл міста триває. Також пошкоджена цивільна інфраструктура.
Раніше повідомлялося, що у Херсонській області був атакований заміський комплекс Grand Prix, в якому розміщувалися підрозділи російських окупантів.
Як повідомляється в місцевих пабліках, була атакована база росіян біля Олешок в селищі Саги.
Уточнюється, що в цьому місці було розташування окупантів з 10-ї окремої бригади спецназу ГРУ РФ.
"Результат у вигляді пакету HIMARS не змусив довго чекати", - йдеться в коментарі.
Уточнюється, що ракетний удар по базі ГРУ послідував після того, як окупанти почали викладати в соцмережах фото з відпочинку.
Нагадаємо, начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про бої за острів Великий Потьомкінський у Херсонській області.
Говорити про звільнення острова ще рано, йдеться поки про встановлення українського прапора.
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