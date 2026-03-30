В Україні фіксують хвилю "мінувань": поліція отримала понад 1200 повідомлень

Руслана Заклінська
30 березня 2026, 15:51
Поліцейські з вибухотехніками та кінологами працюють на місцях.
Україною котиться хвиля "мінувань" / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Нацполіція

  • в Україні зафіксували хвилю повідомлень про замінування
  • До поліції надійшло 1216 анонімних звернень
  • Листи надійшли адреси установ, шкіл, банків і підприємств

У понеділок, 30 березня, в Україні зафіксували хвилю замінувань. Правоохоронцям надійшло вже 1216 анонімних повідомлень. Про це повідомила Нацполіція України.

Хвиля анонімних листів про нібито замінування почала надходити близько 11:00. Їх почали надсилати на електронні адреси держустанов, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, банків та інших організацій.

Станом на 14:50 правоохоронці зафіксували вже 1216 анонімних звернень. На кожному об’єкті працюють вибухотехнічні служби, кінологи та слідчо-оперативні групи.

"Тривають обстеження та перевірки з дотриманням усіх безпекових алгоритмів. Наразі відпрацьовано 20% таких повідомлень. У жодному з перевірених випадків інформація про замінування не підтвердилася", - йдеться у повідомленні Нацполіції.

Що стоїть за масовими мінуваннями

У поліції зазначають, що подібні дії можуть бути частиною інформаційно-психологічної операції ворога, спрямованої на перевантаження українських служб безпеки та відволікання їх від виконання основних завдань. Правоохоронці вже вживають заходів для встановлення осіб, причетних до розповсюдження неправдивих повідомлень.

Також поліцейські нагадали, що за такі дії передбачена кримінальна відповідальність. Громадян закликають зберігати спокій, довіряти лише офіційній інформації та виконувати вказівки правоохоронців.

Нагадаємо, 30 січня Україною прокотилася хвиля масових повідомлень про мінування у 21 області та Києві. До поліції надійшло понад 2000 звернень

Також у жовтні 2024 року в Україні зафіксували хвилю масових повідомлень про замінування держустанов і навчальних закладів у Києві, Сумах, Львові, Івано-Франківську, Полтаві та інших містах. Людей евакуювали, на місцях працювали вибухотехніки та кінологи.

У більшості випадків загрози не підтвердилися, а влада назвала це спробою дестабілізації та посіяти паніку.

Про джерело: Національна поліція України

Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

війна в Україні мінування новини України
Реклама

Реклама
Реклама
