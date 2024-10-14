Україною прокотилася хвиля масових 'мінувань': що відомо

У різних містах України повідомили про хвилю "мінувань" державних установ та закладів освіти.

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У різних містах України повідомили про хвилю "мінувань":/ Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У понеділок, 14 жовтня, в Україні з'явилися численні повідомлення про можливе мінування державних установ та навчальних закладів. Вибухотехніки і кінологи перевіряють ситуацію в Києві, Сумах, Львові та інших містах країни.

Київ

У Київський апеляційний суд надійшло повідомлення про замінування, внаслідок чого суд припинив свою роботу. Усіх працівників і відвідувачів негайно евакувати. У бідвлі суду працюють правоохоронці.

Також, за даними УНІАН, повідомлення про замінування надійшло до будівлі Міністерства культури та стратегічних комунікацій, де проводиться перевірка.

відео дня

Суми

У Сумах, після 12:00, зафіксовано до десяти повідомлень про мінування державних установ:

Зарічний суд;

управління освіти і науки Сумської міської ради;

сервісний центр;

будівля казначейства;

На місцях працюють вибухотехніки, пише "Суспільне".

Львів та Львівська область

Львів також став об'єктом повідомлень про замінування навчальних закладів та будівель, повідомили місцеві ЗМІ. У декількох навчальних закладах проводять евакуацію учнів через повідомлення від анонімів.

Також повідомлення про замінування надійшло до Жовківської міської ради.

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську поліцейські перевіряють інформацію про замінування державних установ, медичних закладів, судів та Франківського драмтеатру. Як пише "Суспільне Івано-Франківськ" на електронні адреси установ надійшли анонімні листи з попередженнями про замінування.

Полтава

У Полтаві поліція отримала повідомлення про замінування 25-ї та 9-ї гімназій. За словами речника Полтавського райуправління поліції Василь Зуба, вибухотехніки обстежують приміщення і проводять евакуацію дітей.

Хмельницький

Після обіду 14 жовтня до поліції надійшло повідомлення про замінування трьох будівель, зокрема державних установ та комунального підприємства. Начальниця сектору комунікації головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Інна Глега повідомила "Суспільному", що всі відповідні служби працюють на місцях та перевіряють будівлі на наявність вибухонебезпечних предметів. Людей із будівель уже евакуювали.

Серед замінованих об'єктів є також комунальне підприємство "Хмельницькводоканал", про що підтвердила прессекретарка підприємства Анна Помаранська.

Ужгород

У місті евакуювалися співробітники міської ради, пишуть місцеві ЗМІ. На місце подій прибули правоохоронці та екстрені служби.

Чернігівська область

Ічнянська міська рада тимчасово зупинила роботу через замінування.

Дніпропетровська область

Голову обласної військової адміністрації Миколу Лукашука повідомили про замінування адміністрації. До нього зателефонував анонім і попередив про загрозу.

"Сьогодні всією країною ми стали свідками спроб дестабілізації через фейкові повідомлення про замінування державних установ та органів місцевого самоврядування. Це спрямовано на зрив роботи важливих для країни структур і сіяння паніки серед населення", - зазначив Лукашук.

За його словами, після перевірки профільних служб загроза не підтвердилися. Всі працівники в безпеці і продовжують свою роботу.

Дивіться відео із місць "мінувань" в Україні:

Відео із місць "замінувань" / Фото: скріншот

Миколаївська область

На Миколаївщині повідомлення про замінування отримали заклади освіти та держустанови. Як пише "Cуспільне", станом на 14:25 відомо про шість повідомлень про замінування в Миколаєві та 14 по області.

У Миколаєві поліцейські отримали повідомлення про замінування Національного аграрного університету. За словами старшого лейтенанта поліції Андрія Куземчака, з будівлі університету евакуювали 200 людей.

"Близько 14:20 на службовий планшет надійшло сповіщення про замінування. Буквально через 10 хвилин ми вже були на місці. Зараз очікуємо спеціальну службу кінологів", - розповів Куземчак.

Що кажуть правоохоронці

Як повідомляє РБК-Україна, правоохоронці підтвердили, що вибухівку шукають у різних установах, зокрема у школах, міськрадах та будівлі Вищої ради правосуддя. Повідомлення надходили з Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Житомирщини, Львова, Запоріжжя та Івано-Франківська.

"Національна поліція України вже не перший рік стикається з такого роду повідомленнями, напрацьований відповідний алгоритм реагування на такі події. Не виключено, що у такий спосіб ворог намагається дестабілізувати ситуацію у регіонах нашої держави, тож застосовує для цього інформаційно-психологічні спецоперації. Сил і засобів поліції вистачає, аби перевірити кожен об’єкт", - наголосили в поліції.

Війна і замінування в Україні - новини за темою

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Військовий експерт Роман Світан пояснив, що росіяни можуть підірвати дамби, щоб уповільнити просування Сил оборони України. Він нагадав приклад Каховської ГЕС, коли росіяни підірвали її, щоб зупинити український наступ.

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