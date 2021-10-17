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"Газопровід вже готовий до роботи": російський дипломат назвав останній крок до запуску СП-2

17 октября 2021, 18:10

Все залежить від рішення німецької влади.

Північний потік-2
Північний потік-2 повністю готовий до роботи / Reuters

Російський дипломат у Британії Андрій Келін назвав останній крок до запуску Північного потоку-2. За його словами, все залежить від Німеччини.

Про це він заявив в інтерв'ю Російській службі BBC у неділю, 17 жовтня.

"Остаточний дозвіл від Німеччини є останнім кроком на шляху до запуску російського газопроводу Північний потік-2. Газопровід вже повністю готовий до роботи", - підкреслив Келін.

Крім цього, він заявив, що Росія поки не може наростити поставки газу в Європу. І винною в цьому є українська газотранспортна система, яка, за словами Келіна, "ніколи не проходила модернізацію і реконструкцію, так що використовувати її просто небезпечно".

Нагадаємо, газовий ринок Євросоюзу з початку серпня зіткнувся із затяжною кризою. Ціни на газ в Європі стрімко зростали і регулярно досягали рекордних показників. Наприклад, 6 жовтня ціна листопадових ф'ючерсів досягла позначки 1924 долара за одну тисячу кубометрів газу.

Також раніше Главред писав, що газова криза в Європі обумовлена, в тому числі, низькими запасами газу в підземних сховищах після холодної зими і позицією Газпрому, який на тлі запуску СП-2 вирішив відмовитися від додаткового прокачування палива через ГТС України.

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газ новини Німеччини Келін Північний потік-2
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