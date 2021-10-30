До в'язниці на 8 років: українців жорстко каратимуть за підробку ковід-сертифікатів

Українців жорстко каратимуть за підробку ковід-сертифікатів / УНІАН

В Україні хочуть посилити покарання за виготовлення та використання підроблених ковід-сертифікатів. Відповідний законопроєкт народні депутати можуть ухвалити у вівторок, 2 листопада, на позачерговому засіданні Верховної Ради.

Як повідомив голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", підготовлений для розгляду законопроєкт утричі посилює кримінальну відповідальність за підробку сертифікатів вакцинації та ПЛР-тестів.

"Якщо це багаторазове порушення фальсифікації документів – це до восьми років позбавлення волі. Це відносно тих, хто виробляє. Для тих, хто користується, там адміністративна відповідальність також посилюється, там [штраф] за 50 тисяч гривень", — повідомив він.

Зазначимо, у вересні в Міністерстві охорони здоров'я заявляли про те, що влада готує законодавчий акт, на основі якого в Україні посилять відповідальність за махінації з медичними документами щодо коронавірусу. Зокрема, йшлося про сертифікати вакцинації від COVID-19 та довідки про протипоказання до щеплення.

Як вважають у відомстві, люди з підробленими документами становлять загрозу для суспільства.

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Хто може перевіряти COVID-сертифікати в Україні

Співробітники поліції

Водії громадського транспорту

Провідники в поїздах

Працівники торгово-розважальних центрів

Представники МОЗ

Співробітники Держпродспоживслужби

Санітарні лікарі

Нагадаємо, у Києві з 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифіката або ПЛР або антиген тесту, зробленого не більш ніж за 72 години до поїздки, або сертифіката про одужання. Штраф за порушення - від 17 тис. грн

Міністр охорони здоров'я заявляв, що у Кримінальному кодексі України має з'явитися спеціальна стаття за підробку covid-сертифікатів. Міністерство має намір викривати співробітників, причетних до протизаконної діяльності.