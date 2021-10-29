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У метро Києва озвучили штрафи за користування транспортом без COVID-сертифіката

29 жовтня 2021, 18:39

У столичній підземці нагадали, що штрафи передбачені постановою Кабміну №1236 від 9 грудня 2020 року.

Метро
У метро розповіли про штрафи на час локдауну / ua.depositphotos.com

У період жорсткого карантину в столиці, з 1 листопада скористатися метро та іншими видами транспорту зможуть тільки пасажири з сертифікатами про вакцинацію від коронавірусу, або негативними ПЛР/Експрес-тестами, або документами про одужання.

Для порушників передбачені великі штрафи, повідомили в пресслужбі Київського метрополітену.

У столичній підземці нагадали, що штрафи передбачені постановою Кабміну №1236 від 9 грудня 2020 року.

"З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифіката або ПЛР або антиген тесту, зробленого не більше ніж за 72 години до поїздки, або сертифіката про одужання. Штраф за порушення - від 17 тис.грн", - йдеться в публікації.

У Київському метрополітені закликали громадян враховувати всі ризики, дотримуватися карантинних обмежень і "берегти себе і близьких".

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Сума штраф за порушення становить від 17 до 34 тисяч гривень, а точний її розмір визначатиме виключно суд.

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Раніше Главред писав про те, що в Національній поліції України з 23 вересня по 25 жовтня було складено 4888 адміністративних протоколів за порушення правил карантину та 40581 постанову через перебування осіб у громадських місцях без захисних масок.

Адміністративні протоколи складали в більшості випадків щодо юридичних осіб.

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