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"Ми не нападали на Україну": Лавров виклав свою версію переговорів з Кулебою

10 березня 2022, 12:31

За підсумком півторагодинних переговорів російський міністр зробив ряд заяв

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Лавров виклав свою версію переговорів з Кулебою / скріншот з відео

У Турецькій Анталії завершилася зустріч голів міністерств закордонних справ України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова, яка тривала півтори години.

За підсумком переговорів російський міністр зробив ряд заяв.

Так, Лавров заявив, що на інші країни РФ нападати не плануємо, цинічно додавши: "ми і на Україну не нападали".

За його словами, передача ПЗРК Україні "створює загрозу цивільній авіації".

Лавров також вважає, що Україна нібито готувала напад "ДНР" і "ЛНР". Не обійшов стороною російський дипломат інцидент з бомбардуванням лікарні в Маріуполі, в якій, за попередніми даними, загинули 3 людей, у тому числі одна дитина. Лавров нахабно збрехав, заявивши, що будівля була нібито захоплена українськими військовими.

Глава російського МЗС заявив, що подальші переговори з Україною РФ хоче продовжити саме в Білорусі.

читайте такожЄвросоюз не відправлятиме в Україну винищувачі, щоб закрити небо"Ми хочемо, щоб Україна була нейтральною, ми готові обговорювати гарантії безпеки України разом з гарантіями безпеки європейських країн і Росії", - заявив Лавров.

На щастя, під час переговорів міністри підтвердили, що ініціатива щодо щоденного відкриття гумкоридорів залишається в силі, але як вона буде дотримуватися - питання, оскільки російські військові вже неодноразово зривали евакуацію мирного населення.

Заговорив Лавров і про наболіле - російську економіку, яка поступово знищується санкціями.

"Ми про це самі подбаємо",- заявив Лавров.

Нагадаємо, у четвер, 10 березня, в турецькій Анталії відбулася зустріч міністрів закордонних справ України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова. Вона почалася об 11: 25 (10: 25 за київським часом). Ця зустріч була першою з початку війни, яку провели на рівні глав МЗС.

Також повідомлялося, що Зеленський погодився на прямі переговори з Путіним на території Туреччини. У Туреччині розповіли, що Зеленський сказав про це в розмові з президентом Ердоганом.

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війна в Україні військове вторгнення Сергій Лавров
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