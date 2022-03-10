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Переговори були складними: Кулеба розповів про результати зустрічі з Лавровим

10 березня 2022, 11:59

Зустріч глав МЗС України і Росії завершилася в Туреччині.

Кулеба розповів про результати зустрічі з Лавровим/ Reuters

В Туреччині завершилася зустріч очільників міністерств закордонних справ України і Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова. Розмова тривала майже 1,5 години.

За словами Кулеби, переговори були складними. Про це він сказав під час брифінгу після зустрічі.

Сторони поки що не змогли досягти рішення щодо припинення вогню.

Міністр закордонних справ України зазначив, що він прибув на зустріч з двома завданнями:

  1. Організувати гуманітарний коридор з та до Маріуполя. Він наголосив, що "це найбільш важке місто зараз з точки зору гуманітарного становища".
  2. Домовитися принаймні про 24-годинне перемир’я для вирішення усіх нагальних потреб людей, які постраждали від війни.

"Щодо першого питання – я щиро сподіваюся, що міністр Лавров проведе комунікацію в Росії з тими, хто ухвалює такі рішення, і гуманітарний коридор все таки запрацює. Я зберігаю надію, що Росія хоча б з людських міркувань дозволить функціонування гуманітарного коридору з Маріуполя, так само, як, наприклад, працюють гуманітарні коридори з напрямку Сум до Полтави", – сказав Дмитро Кулеба.

Він наголосив, що Україна не може зупинити війну, якщо країна, яка здійснила напад, не має бажання цього робити.

Кулеба заявив, що Україна не здасться. Вона готова вирішувати ситуацію дипломатичним шляхом, але до можливого прийняття дипломатичних рішень захищатиме свою землю військовим шляхом.

"Я почув сьогодні, що припинення вогню пов'язане із виконанням вимог Путіна на адресу України. Україна не здалася і не здасться. Ми готові до дипломатичних рішень, але, поки їх немає, самовіддано захищатимемо нашу землю", – наголосив очільник українського МЗС.

Також він зазначив, що готовий продовжувати розмови у такому ж форматі, як сьогодні. Проте, за його словами, варто зустрічатися наступного разу, якщо РФ буде готова до предметної розмови, а не повторюватиме широко розповсюджені пропагандистські штампи та наративи про Україну.

"Все, що нам потрібне сьогодні – це розмова серйозна, предметна, без кліше. Коли РФ буде готова до такої розмови, ми теж будемо готові її продовжити", – підсумував Кулеба.

Зустріч Кулеби і Лаврова в Туреччині

Нагадаємо, у четвер, 10 березня, в турецькій Анталії відбулася зустріч міністрів закордонних справ України і Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова. Вона розпочалася об 11:25 (10:25 за київським часом). Ця зустріч була першою від початку війни, яку провели на рівні очільників МЗС.

Як розповідав раніше Дмитро Кулеба, вимогами Києва є наступні:

  • припинення вогню,
  • звільнення окупованих територій,
  • вирішення гуманітарних питань.

Раніше повідомлялося, що Зеленський погодився на прямі перемовини з Путіним на території Туреччини. В Туреччині розповіли, що Зеленський сказав про це у розмові з президентом Ердоганом.

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