"Того дня я також померла": мати "Да Вінчі" розповіла, як дізналась про загибель сина

Материнське серце відчувало тривогу напередодні загибелі сина. Оксана Іванівна відправила Дмитру смс, проте він так і не відповів.

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Дмитро Коцюбайло і його мама / Колаж: Главред, фото: instagram/dmitrokotsiubailo, скріншот із відео

Кілька місяців тому на фронті загинув Герой України, командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитро Коцюбайло. Мати захисника розповіла, що відчувала тривогу у день його смерті та напередодні.

Як зазначила Оксана Іванівна Коцюбайло в інтерв'ю Front 18, 6 березня 2023 року вона не могла знайти собі місця, тому надіслала смс-повідомлення своєму синові. Проте наступного дня їй стало відомо, що Дмитро трагічно загинув, так і не відповівши на її повідомлення.

"Я йому ще написала: "Діма, як ти?", – і він мені вже не відписав", - розповіла жінка.

відео дня

Наступного дня жінка, як зазвичай, пішла на роботу, а сестра ще й запевнила її, що немає потреби піддаватися хвилюванню: "Вона каже, що ти переживаєш, він знає, що до чого. Та твій Діма такий розумний, він безсмертний", - пригадує мати захисника.

Трагічну звістку про смерть свого сина мати дізналась після роботи. Її приніс дідусь "Да Вінчі", який спершу начебто прийшов огледіти камін, який Дмитро запропонував поставити на випадок відключень світла.

"Я ще до нього (дідуся "Да Вінчі" – ред.) кажу: "Ну, що ти говориш, як нема?", – але нема, каже, Діми. Діма загинув. У мене таке враження, що я того дня також померла і до сьогодні не можу збагнути... Усе сиджу та чекаю, що він має подзвонити. Стою на могилі та мені здається, що то не його могила", - розповіла Оксана Іванівна.

Загибель Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі" на фронті

Нагадаємо, 7 березня стало відомо про трагічну втрату для України. У боях з російськими окупантами під Бахмутом загинув легендарний воїн Дмитро Коцюбайло, відомий як "Да Вінчі". 30 листопада 2021 року "Да Вінчі" був удостоєний найвищої державної нагороди – звання Герой України з врученням "Золотої Зірки".

Пізніше з'явилися подробиці загибелі легендарного бійця. Фотографи Костянтин і Влада Ліберови розповіли, що воїн загинув практично у них на очах під час обстрілу. Він сказав їм залишатися в укритті, потім вони почули багато вибухів, після цього хтось почав кричати "Медика! Медика! Да Вінчі!".

9 березня, з "Да Вінчі" попрощалися на Прикарпатті. Тіло українського захисника привезли у рідне село Бовшів Івано-Франківської області. Жителі сусідніх сіл масово виходили на дорогу, ставали на коліна, проводжаючи загиблого.

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