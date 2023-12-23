У ТЦК за електронкою та мобілізація за кордоном: Умєров розкрив головні зміни

Міноборони працює над технічними рішеннями, підкреслив Рустем Умєров.

https://glavred.net/ukraine/v-tck-po-elektronke-i-mobilizaciya-za-granicey-umerov-raskryl-glavnye-izmeneniya-10527473.html Посилання скопійоване

Рустем Умєров розповів про ситуацію з мобілізацією в Україні / Колаж: Главред, Фото : t.me/ministry_of_defense_ua, president.gov.ua

Міністерство оборони України розглядає можливість повідомляти чоловіків про необхідність з'явитися в ТЦК за допомогою електронних сповіщень, повідомив Міністр оборони Рустем Умєров.

"Ми проаналізували різні бази даних. Вирішимо, як ці дані враховувати. Тому що - це військовозобов'язаний, або військовослужбовець, або вже ветеран? Після обліку - чи буде ця категорія чоловіків взагалі запропонована на військову службу чи ні. Тобто це досить величезний механізм, який потрібно обговорювати покроково", - розповів міністр оборони в інтерв'ю "Суспільному".

Разом з тим, за його словами, повідомлення отримуватимуть також чоловіки, які перебувають за кордоном.

відео дня

"Якщо ми вже приймемо рішення за категоріями, запрошення відправимо всім", - підкреслив міністр.

Умєров додав, що Міноборони працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був цивілізованим.

Мобілізація в Україні

Раніше в Міноборони уточнили позицію щодо можливості мобілізації осіб, які перебувають за кордоном. Міністр оборони Рустем Умєров не мав на увазі в своїх словах Юридичний тиск або покарання чоловіків, які виїхали за кордон, сказав Іларіон Павлюк.

Нагадаємо, речник Міноборони України пояснив різницю між мобілізацією та рекрутингом. Рекрутинг - це сервіс для добровольців, які хочуть приєднатися до ЗСУ, обираючи свої умови. Це не виключає мобілізації, але ці дві системи можуть існувати паралельно.

Як повідомлялося раніше, президент Зеленський не підписуватиме законопроекти, які стосуватимуться обов'язкової мобілізації жінок. Він зазначив, що не підтримує обов'язкову мобілізацію жінок, але може розглянути аргументи щодо зниження вікового "порогу".

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.