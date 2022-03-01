У Сумській області відбувся перший обмін полоненими

У Сумській області пройшов перший обмін полоненими. Одного російського офіцера обміняли на п'ятьох українських бійців тероробни.

Як повідомив керівник Сумської ОДА Дмитро Живицький, колона російської техніки прямувала з Осоївки до Краснопілля. Рішення про створення зеленого коридору прийняв президент Володимир Зеленський.

"Зелений коридор для ворожої техніки, що йде з Осоївки! Там заручники - наші полонені! Колона направляється на обмін полоненими! Зелений коридор організований наказом Президента України", - заявив Живицький.

З полону повернулися:

Квітченко Дмитро Олегович, 1985 року народження, М.Тростянець.

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Позняк Валерій Семенович, 1965 року народження, М Ворожба Білопільського району.

Мокренко Ігор Володимирович, 1969 року народження.

Фролков Андрій В'ячеславович, 1964 року народження, Суми.

Солонар Олег Вікторович, 1974 року народження, Суми.

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