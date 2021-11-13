На Сумщині жінка натрапила на триметрового пітона

Пітон був довжиною 3 метри / УНІАН

У Шостці Сумської області жінка натрапила на величезну змія. Вона випадково виявила пітона біля сміттєвих баків.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Сумської області Facebook, співробітники якої прибули на виклик, змія була не живою.

Жінка розповіла, що першими змію побачили підлітки. Вони і розповіли їй про свою знахідку.

Пітон був довжиною більше трьох метрів. Копи з'ясовують можливих власників плазуна і те, яким чином він опинився на вулиці.

Нагадаємо, раніше подібний випадок стався нещодавно в Харкові. Там господиня квартири знайшла під своїм ліжком пітона. Жінки викликала поліцію, яка витягла рептилію з житла. Незабаром знайшлися і господарі змії.

Також раніше в одній з машин столичної служби таксі виявили змію. Це був маїсовий полоз, який ще називають Червона щуряча змія. Пізніше з'ясувалося, що він втік з погано закритого тераріуму, який знаходився в квартирі на четвертому поверсі.