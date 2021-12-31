Javelin і потужні гаубиці: Естонія озброїть Україну для захисту від агресії РФ

Боєць ЗСУ з комплексом Javelin / УНІАН

Міністерство оборони Естонії планує поставити Україні протитанкові ракети Javelin, а також 122-мм гаубиці, повідомив начальник відділу міжнародного співробітництва Міністерства оборони Пеетер Куймет (Peeter Kuimet).

Як підкреслив він у коментарі ERR, Естонія підтримує навчання українських саперів, спецназівців, військових медиків, артилеристів та обмінюється інформацією з 2014 року.

"Зараз, коли російські війська знову зосереджуються біля кордонів України, Естонія планує значно збільшити свою підтримку. Міністерство оборони прийняло принципове рішення підтримати Україну озброєннями і боєприпасами", - зазначив Естонський військовий.

За його словами, перед прийняттям остаточного рішення необхідно отримати згоду від США як країни-виробника протитанкової зброї, а також від колишніх власників гаубиць у Фінляндії та Німеччині.

Свого часу Естонія закупила і отримала в якості підтримки ракети Javelin з США. Ціна однієї ракети коливається від 75 000 до 130 000 євро, в залежності від контракту і конкретного типу ракети. Естонія планує поставити Україні кілька десятків таких ракет.

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Естонія закупила раніше у Фінляндії 42 гаубиці і боєприпаси до них в 2009 році і заплатила за них 31 мільйон крон. Скільки знарядь вона готова передати Україні, не повідомляється. Біля самої України стоять на озброєнні близько 150 таких знарядь.

Крім відправки зброї і боєприпасів, Естонія також планує збільшити так звану "м'яку допомогу", в тому числі готує до відправки пересувний комплекс польового госпіталю, навчить роботі на ньому українських військових медиків.

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Нагадаємо, раніше американські журналісти в репортажі з Донбасу продемонстрували кадри з українськими військовими озброєними ПТРК Javelin.

Журналісти відвідали місто Авдіївка та продемонстрували на Донбасі тренування військових України з протитанковими комплексами Javelin.

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