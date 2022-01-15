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РФ боїться ракет: у США запропонували озброїти Україну БМП Bradley і ЗРК Stinger

15 січня 2022, 15:55

У разі "великої" війни з РФ Україні не вистачить наявних у неї вітчизняних ПТРК, вважає Філіп Карбер.

Stinger, Стінгер
США можуть передати Україні ЗРК Stinger / Defense.gov/Marine Corps Lance Cpl. Elias Pimentel

Армійські позашляховики США HMMWV з легким бронюванням і бойові машини піхоти Bradley з протитанковими ракетами TOW-2 і додаткові кілька сотень Javelin можуть бути ефективним способом боротьби з російською загрозою в Україні.

Як заявив американський військовий експерт Філіп Карбер, корпус морської піхоти США відправляє на зберігання і консервацію броньовані позашляховики HMMWV, на які встановлені протитанкові ракетні комплекси TOW-2. Карбер також вважає, що відправка декількох сотень броньованих HMMWV з ракетними установками TOW-2 була б швидким і економічним способом впоратися із загрозою на сході, пише він в матеріалі на 19fortyfive.

Карбер також зазначив, що у разі "великої" війни з РФ Україні не вистачить наявних у неї вітчизняних ПТРК – як вітчизняного виробництва, так і американських Javelin, які Україна отримує від США в рамках військової допомоги.

Експерт упевнений, що кілька сотень ПЗРК Stinger для Збройних Сил України допомогли компенсувати домінування РФ в повітрі над полем бою.

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"Росіяни навчилися боятися переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger в Афганістані. Поставка декількох сотень Stinger для точкової оборони ключових позицій (таких як аеродроми і мости), а також для мобільного захисту українських маневрових угруповань могла б значно компенсувати панування РФ в повітрі над полем". – додав Карбер.

читайте такожУ Держдепі США підтвердили ймовірність поставки в Україну ЗРК Stinger

Раніше повідомлялося про те, що Міністерство оборони Естонії планує поставити Україні протитанкові ракети Javelin, а також 122-мм гаубиці.

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