У США відповіли на істерику Путіна через навчання НАТО в Чорному морі

У Чорному морі проходять навчання за участю кораблів НАТО / Facebook / navy.mil.gov. ua

У посольстві США в Україні прокоментували заяву президента РФ Володимира Путіна з приводу навчань у Чорному морі кораблів України, США, Туреччини та Румунії.

Всі кораблі мають право мирного проходу через іноземні територіальні води, в тому числі в Чорному морі, заявили у посольстві США в Україні.

"Всі кораблі мають право мирного проходу через іноземні територіальні моря, в тому числі Чорне море. ВМС США, України, Туреччини та Румунії продемонстрували нашу спільну прихильність безпеці і стабільності шляхом успішного планового проходження Чорного моря", - сказано в повідомленні.

У посольстві США в Україні додали, що жодній країні не можна дозволити незаконно обмежувати свободу судноплавства, яка життєво важлива для глобальної торгівлі та економічної безпеки.

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Нагадаємо, раніше Путін висловив стурбованість через навчання в Чорному морі. "Складається враження, що нам просто не дають розслабитися. Ну, нехай знають, що ми і не розслабляємося", - підкреслив російський лідер.

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