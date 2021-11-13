Путін сполохався через удар Bayraktar на Донбасі та згадав про Мінськ

У РФ занепокоїлися через застосування Україною Bayraktar на Донбасі / Baykardefence

Президент РФ Володимир Путін прокоментував знищення на Донбасі українським безпілотником російської артилерії, яка вела обстріл мирної території.

В інтерв'ю на росТБ він заявив, що використання Україною БПЛА порушує Мінські угоди. При цьому російський президент промовчав про порушення РФ Мінських угод і безперервні обстріли території України.

"Це авіація, безпілотна, але це авіація, яку застосовують в зоні конфлікту, що суворо заборонено Мінськими угодами і наступними домовленостями. Але ніхто на це навіть не реагує, <...> Європа щось невиразне сказала на цей рахунок, а США взагалі підтримали", - сказав Путін.

Він нагадав, що одночасно з цим НАТО організувала позапланові навчання в Чорному морі. "Складається враження, що нам просто не дають розслабитися. Ну, нехай знають, що ми і не розслабляємося", - підкреслив російський лідер.

Путін вважає, що інших механізмів врегулювання в Донбасі, крім зустрічі "нормандської четвірки", як і раніше немає.

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"Я вважаю, що інших механізмів у нас немає, і <...> як би важко не було сьогодні, як би складно не було вирішувати цю проблему, але цим механізмом потрібно скористатися", - сказав він, відповідаючи на питання про врегулювання на Донбасі і про те, чи є сенс збирати саміт в "нормандському форматі".

Путін підкреслив, що механізм зустрічі в "нормандському форматі" потрібно використовувати "хоча б для того, щоб наблизитися до вирішення проблем" на сході України.

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Раніше повідомлялося про те, що 26 жовтня ЗСУ застосували турецький безпілотник Bayraktar на Донбасі. Війська відповіли на дії російських гібридних військ "ДНР", які обстріляли позиції ООС у напрямку Гранітного. Була знищена ворожа гармата.

У штабі операції об'єднаних сил підтвердили факт застосування безпілотного літального апарату Bayraktar на Донбасі. Українські військові заявили, що російські бойовики з гаубиць Д-30 обстріляли позиції ЗСУ в районі Гранітного. Поранення отримали два українських військових, один з них загинув. За наказом головнокомандувача військ Валерія Залужного в ситуації був задіяний безпілотник Bayraktar.

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