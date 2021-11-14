Окупація Азовського моря Росією - небезпечний прецедент: на півдні України з'являться крилаті ракети Нептун

Крилаті ракети Нептун з'являться на кордонах України з Росією / РНБО

У найближчому майбутньому на південь України будуть передані берегові ракетні комплекси Нептун. Крилаті ракети надійдуть на бойове чергування для захисту південних рубежів країни. Росія після захоплення Криму намагається окупувати і Азовське море, тому посилення Військово-морських сил є одним з пріоритетів для Києва. Допомогу щодо посилення ВМСУ надають США. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, в суботу, 13 листопада, під час своєї робочої поїздки до Бердянську Запорізької області він розповів про те, що для захисту південних кордонів України незабаром передадуть ракети Нептун.читайте такожРакета Нептун: що відомо про нову зброю ЗСУ, і чому психує Росія

"Вкрай актуальним я вважаю, що сьогодні на озброєнні ВМС України знаходиться протикорабельний комплекс Нептун. Від себе особисто зроблю все від мене залежне, щоб у найближчій перспективі цей комплекс заступив на бойове чергування для захисту південних рубежів", - зазначив міністр.

Також він додав, що Військово-морські сили продовжують посилюватися. Допомогу надають країни західного світу - зокрема, Сполучені Штати Америки.

Крім того, як розповів Резніков, до країни вже направляються два катери типу Island, а два вже отримав флот, як і перший безпілотний комплекс Bayraktar. На турецькій верфі стартувало спорудження корпусу головного корвета типу ADA для України.

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"Після окупації Криму та окремих районів Донбасу і Луганської області Росія намагається де-факто окупувати і Азовське море. Ми постійно звертаємо на це увагу, адже це небезпечний прецедент для всього світу. Посилення наших можливостей і розвиток Військово-морських сил в цілому є одним з пріоритетів", - підкреслив Олексій Резніков.

Довідка

Нептун

Нептун - це комплекс крилатих ракет наземного базування, який включає протикорабельну ракету, призначений для нанесення шкоди бойовим кораблям всіх класів в різних умовах і при застосуванні противником заходів вогневої і радіоелектронної протидії. Дальність стрільби - до 280 кілометрів.

Посилення військово-морських сил України

Згідно з інформацією видання Дзеркало тижня, посол України у Великій Британії Вадим Пристайко 12 листопада підписав двосторонню угоду з Лондоном, на базі якої Київ отримає кредит на суму 1,7 млрд фунтів стерлінгів строком на 10 років.

Гроші підуть на будівництво восьми ракетних катерів, купівлю у Лондона двох тральщиків, і створення на території української держави 2 військово-морських баз.