В РНБО заявили про військовий тиск на Україну з боку Росії

РНБО / УНІАН

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Руслан Демченко заявив, що на Україну насувається нова хвиля дестабілізації з боку Росії.

За його словами, буде використовуватися тиск за допомогою військової сили.

Він зазначає, що реальне залучення збройних сил Російської Федерації можливе, швидше за все, лише після того, як буде створена загальна картинка тотальної дестабілізації і запущені процеси фрагментації України.

"З іншого боку, постійні військові маневри поблизу кордонів України і загроза проведення наступальних операцій поступово перетворюються на інструмент постійної підтримки атмосфери нервозності в Україні", - вважає перший заступник секретаря РНБО, передає Укрінформ.

Він заявив, що Росія буде маніпулювати ситуацією безпеки на лінії зіткнення. Контролюючи так звані "1-й і 2-й армійські корпуси", російська сторона має цілий арсенал механізмів для того, щоб управляти рівнем ескалації, зазначив Демченко.

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"При цьому РФ штучно підживлює конфлікт на сході України, поставляючи зброю, фінансуючи тимчасово окуповані території і здійснюючи пряме управління маріонетковими адміністраціями", - підкреслив він.

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Російські війська біля кордонів України

Американське видання The Washington Post 30 жовтня опублікувало статтю, в якій говорилося про те, що на Заході фіксують перекидання російських військ до кордонів України. Передислокацію військових підрозділів зафіксували після завершення російсько-білоруських навчань.

У Міноборони України спростували інформацію про концентрації військ і військової техніки Росії біля українських кордонів. Пересування військових підрозділів пов'язане з плановими заходами противника після завершення бойових навчань.

Пізніше журналісти Politico опублікували супутникові знімки, на яких можна помітити російську військову техніку і персонал біля кордонів України. Знімки були зроблені в Смоленській області, яка межує з Республікою Білорусь. Однак американці вважають, що такі дії вказують на концентрацію російських військ біля кордонів України.

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