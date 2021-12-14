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Вашингтон не буде нічого вирішувати з Путіним за спиною України - Кулеба

14 грудня 2021, 12:11
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Якщо відбудеться наступний раунд переговорів між американським і російським лідерами, то буде і ще одна розмова Байдена і Зеленського.

Кулеба
Дмитро Кулеба / УНІАН

Якщо президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін знову проведуть розмову, то відбудуться і американсько-українські переговори. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Він підкреслив, що адміністрація США за спиною України з Путіним нічого вирішувати не буде. За його словами, така гарантія звучала під час двосторонніх контактів на всіх рівнях, передає РБК-Україна.

"У мене немає сумнівів, що кількість і якість контактів між адміністрацією США та українською владою, зокрема між президентом Зеленським і президентом Байденом, збільшиться і це буде регулярно, і адміністрація США за нашою спиною з Путіним нічого вирішувати не буде", - сказав Кулеба.

"Тому якщо буде наступний раунд розмови Байдена і Путіна, то буде і наступний раунд розмови Байдена і Зеленського", - додав міністр.

Переговори Байдена і Путіна 7 грудня 2021

У вівторок, 7 грудня 2021 року, відбулися переговори президентів США та Росії - Джо Байдена і Володимира Путіна.

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Онлайн-саміт лідерів США та Росії тривав понад дві години. За результатами переговорів Байдена і Путіна Білий дім випустив короткий реліз.

Зокрема, у Байдена заявили, що президент США "ясно дав зрозуміти, що США та союзники дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами в разі військової ескалації" в Україні з боку Росії. Байден також закликав до деескалації й повернення до дипломатії.

Крім того, президент США заявив, що в разі ескалації в Україні США нададуть Києву додаткову військову допомогу.

У Білому домі також повідомили, що Байден не давав Путіну гарантій, що Україна залишиться поза НАТО.

Пізніше радник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван розповів на брифінгу, що під час розмови глава Білого дому попередив господаря Кремля про наслідки вторгнення в Україну. На запитання журналістів про конкретні наслідки, з якими зіткнеться РФ, Салліван відповів, що США сьогодні "готові зробити те, що не зробили в 2014 році".

У Путіна після переговорів з Байденом заявили, що переважне місце в розмові зайняла "проблематика, пов'язана з внутрішньоукраїнською кризою і відсутністю прогресу у виконанні Мінських домовленостей". В цілому, як зазначили в Кремлі, розмова була відвертою і мала діловий характер.

Через день після телефонної розмови з главою РФ президент США заявив, що хоче скликати зустрічі між союзниками по НАТО і Росією, щоб обговорити претензії Володимира Путіна до трансатлантичного пакту про безпеку.

В якому форматі очікуються такі "зустрічі" - не уточнювалося. Але, за словами Байдена, в ході них буде розглянуто питання, "чи зможуть сторони виробити будь-яку угоду, що стосується зниження градуса напруги на Східному фронті".

Байден висловив надію, що серед учасників будуть не лише Вашингтон і Москва, але і "принаймні чотири основних союзника американців по НАТО". При цьому конкретні країни Байден відмовився назвати.

Як повідомляв Главред, президент США Джо Байден під час телефонної розмови з українським лідером 9 грудня підтримав суверенітет і територіальну цілісність України, а також заявив, що американська адміністрація підтримує нормандський формат. У Білому домі зазначили, що "розмова з президентом Зеленським була дуже теплою, вона тривала близько 90 хвилин".

12 грудня прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін можуть провести ще одну відеоконференцію. Цього разу мова піде виключно про Україну.

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