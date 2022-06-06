У Херсоні посіпака росіян Сальдо побризкав мріями про захоплення Очакова і Миколаєва

У Херсоні поплічник росіян сальдо побризкав мріями про захоплення Очакова / колаж УНІАН

Призначена окупантами "влада" Херсонщини бажають захопити місто Очаків ‒ Миколаївська область) - для того, щоб отримати доступ до акваторії Чорного моря. Таке повідомлення опублікував на своїй сторінці в месенджері Telegram прессекретар керівник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Зокрема, з такою гранично нахабною вимогою виступив відомий колаборант і поплічник окупантів Володимир Сальдо. Зрадник бажає відновити судноплавство в районі портів Херсонської області. Оскільки зараз Очаків контролюється ЗСУ, які і блокують вихід кораблям з Дніпро-Бузького лиману.

Більше того, Сальдо каже, що окупантам потрібно максимально швидко захоплювати і Миколаїв.

"Хочемо порадити колаборанту Сальдо починати думати не про захоплення нових міст, а про те, куди бігти з Херсона після деокупації", - сказав Братчук.

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До того повідомлялося, що в тимчасово окупованому Херсоні російські агресори призначили нового "мера" і "голову облдержадміністрації". В окупованому Херсоні російські загарбники призначили нового мера та голову ОДА.

"Міським головою" став Олександр Кобець, а "губернатором" – Володимир Сальдо.

Пізніше в Херсоні розстріляли помічника Сальдо-Павла Слободчикова. Він був убитий у власному автомобілі, повідомив журналіст Денис Казанський.

"Чи то Слободчиков чимось не догодив своїм господарям-росіянам. Чи то його знищило українське підпілля. Поки невідомо. Але ясно одне - доля колабораціоніста завжди незавидна", - зазначив журналіст.

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