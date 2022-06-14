Армія України вже за 20 км від Херсона: війська досягають тактичних успіхів - ОВА

ЗСУ отримують перевагу над військами РФ на Херсонщині - Хлань / Колаж Суспільне, Генштаб ЗСУ

Збройні сили України протягом двох тижнів ведуть контрнаступальні дії у напрямку Херсонської області. Війська просунулися ще на 5 кілометрів від Таврійського і вже наближаються до Томиної Балки. Звідти 20 км до Херсона, де знаходиться окупаційна армія Росії. Йдуть бої між Таврійським та Томиною Балкою. Наносяться прицільні удари по позиціях загарбників, є тактичні перемоги. Про це заявив радник керівника Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

У ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що українська армія поступово наближається до захопленого Херсону і вже знаходиться в 20 кілометрах від міста. Йдуть бойові зіткнення між Таврійським та Томиною балкою.

читайте такожРосія наразі не готова прибрати до рук Херсонську та Запорізьку області: у Путіна зробили заяву"Ми наближаємося до Томиної балки, а це 20 кілометрів до Херсона, де якраз знаходяться окупанти. Наразі бої йдуть між Таврійським та Томиною Балкою", - сказав Хлань.

За словами, сили оборони України здобувають в боях тактичні перемоги, які в перспективі повинні перерости в широкомасштабну контрнаступальну операцію. Українські військові захоплюють ініціативу.

"Як би не старалися окупанти повернути, відбити втрачені позиції - у них нічого не виходить, і вони ще більше відкочуються назад. Тобто, ми поступово отримуємо перевагу", - додав чиновник.

Також він підкреслив, що Україна використовує тактику не масованих обстрілів, як роблять окупанти, а концентрує зусилля на нанесенні точних ударів, що вражають техніку і бойові припаси загарбника. На відміну від військ РФ, які хаотично обстрілюють житлові будинки, ЗСУ намагаються не завдавати шкоди міській інфраструктурі.

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Ситуація у Херсонській області

Війська Росії 2 березня захопили частину Херсонської області та місто Херсон. Вони продовжують утримувати ці території. Жителі регіону періодично виходили на мітинги на підтримку України. Окупанти влаштовують репресії проти активістів, журналістів, громадських діячів, колишніх учасників АТО (ООС) на Донбасі та інших осіб.

Армія України перейшла до контрнаступальних дій у Херсонській області. Звільнено вже понад 20 населених пунктів. Контратака триває в напрямках Киселівки, Солдатського та Олександрівки.

Радник голови ОП Олексій Арестович 13 червня розповів, що ЗСУ завдають прицільних ударів по позиціях російських окупантів у Херсонській області і продовжують просуватися до обласного центру. За його словами, у ЗСУ покращилася якість контрбатарейної боротьби – на це вплинуло постачання країнами-партнерами сучасної артилерії.

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