У самому Херсоні багато окупантів, вони переодяглися в цивільний одяг - радник мера міста

ЗСУ ловлять ДВРГшніків в Херсоні / колаж фото Володимир Зеленський, Reuters

Українські військові звільнили Херсон, мешканці якого перебували в окупації понад 8 місяців. Однак у місті ситуація досить небезпечна, адже там досі перебувають російські окупанти, які ховаються, переодягнувшись у цивільний одяг. Про це заявив радник мера Херсона Роман Головня, повідомляє Еспресо.

Наші захисники роблять все, щоб знайти всіх ворожих солдатів і зрадників.

"Ситуація в місті складна, але стабільна, контрольована. У місті триває зачистка, відбуваються фільтраційні дії. Багато є інформації, що переодягнені в цивільний одяг російські військові знаходяться в місті і наші військові їх зачищають", - сказав Головня.

В обласному центрі вже спіймали багато диверсантів, які залишилися, щоб здійснювати теракти.

"Щодо логіки і не логіки тих, хто переодягнений знаходиться на деокупованій території Херсонщини. Перші - це ті, хто не встиг втекти. Другі - це диверсійні групи, які тут залишилися, щоб прикривати відхід і здійснювати певні теракти. Також багато залишено "фахівців" з наведення на цілі, які потенційно можуть бути цікаві ЗС РФ в міста і на деокуповані території області", - додав радник мера.

Звільнення Херсона

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні були підірвані мости. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Вже 11 листопада народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що українські військові перебувають у Херсоні. На це натякнув і глава Офісу президента Андрій Єрмак. У центрі міста зібралися місцеві жителі, вони тримали в руках українські прапори.

Пізніше в українській розвідці офіційно підтвердили, що Херсон переходить під контроль Збройних сил України.

У мережі з'явилися зворушливі відео, на яких видно, як українські військові приїхали в центр Херсона і зустрілися з місцевими жителями. Багато хто не зміг стримати сліз, але це щасливі емоції. Херсонці неймовірно вдячні українським захисникам.

14 листопада в Херсон з офіційним візитом прибув президент України Володимир Зеленський. Він особисто захотів підтримати місцевих жителів.

Інші новини: