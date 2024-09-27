У Кривому Розі пролунав вибух: ворог ударив по адмінбудівлях, під завалами - люди

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики з Півдня.

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РФ завдала ракетного удару по Кривому Рогу / Колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада ТРО, скріншот відео МО РФ

У п'ятницю, 27 вересня, у Кривому Розі під час повітряної тривоги прогримів вибух. Про це повідомляють моніторингові канали та Суспільне Дніпро.

Повітряні сили ЗСУ після оголошення повітряної тривоги попереджали про загрозу балістики з Півдня.

"Кривий Ріг, в укриття!", - йшлося в повідомленні.

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"Вибух пролунав у межах Кривого Рогу. Одна балістична "Іскандер-М". Загроза балістики триває до відбою", - додав monitor.

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив про ракетну атаку на місто.

"Кривий Ріг. Ракетна атака. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет", - написав він.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав не ігнорувати тривогу і зазначив, що загроза для Кривого Рогу залишається.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак пізніше уточнив, що ворог поцілив по адмінбудівлях.

"Мабуть, під завалами можуть бути люди", - написав він.

Ракетні атаки РФ на Україну - останні новини

Російські окупаційні війська завдали удару по Ізмаїлу Одеської області, внаслідок атаки є жертви. За даними очільника Одеської ОВА, внаслідок атаки РФ загинуло троє людей: дві жінки 1934 і 1955 років народження та 73-річний чоловік. Постраждали 11 осіб, серед яких одна дитина.

У ніч на четвер, 26 вересня, Росія випустила близько 80 "Шахедів" по Україні та до десятка ракет різного типу. Тільки в Києві цю атаку відбивали практично всю ніч. На ранок - під час оголошення тривоги - вибухи прогриміли в Києві та Старокостянтинові, останній потрапив під удар "Кинджалів".

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

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