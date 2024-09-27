У Кривому Розі пролунав вибух: ворог ударив по адмінбудівлях, під завалами - люди

У п'ятницю, 27 вересня, у Кривому Розі під час повітряної тривоги прогримів вибух. Про це повідомляють моніторингові канали та Суспільне Дніпро.
Повітряні сили ЗСУ після оголошення повітряної тривоги попереджали про загрозу балістики з Півдня.
"Кривий Ріг, в укриття!", - йшлося в повідомленні.
"Вибух пролунав у межах Кривого Рогу. Одна балістична "Іскандер-М". Загроза балістики триває до відбою", - додав monitor.
Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив про ракетну атаку на місто.
"Кривий Ріг. Ракетна атака. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет", - написав він.
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав не ігнорувати тривогу і зазначив, що загроза для Кривого Рогу залишається.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак пізніше уточнив, що ворог поцілив по адмінбудівлях.
"Мабуть, під завалами можуть бути люди", - написав він.
Ракетні атаки РФ на Україну - останні новини
Російські окупаційні війська завдали удару по Ізмаїлу Одеської області, внаслідок атаки є жертви. За даними очільника Одеської ОВА, внаслідок атаки РФ загинуло троє людей: дві жінки 1934 і 1955 років народження та 73-річний чоловік. Постраждали 11 осіб, серед яких одна дитина.
У ніч на четвер, 26 вересня, Росія випустила близько 80 "Шахедів" по Україні та до десятка ракет різного типу. Тільки в Києві цю атаку відбивали практично всю ніч. На ранок - під час оголошення тривоги - вибухи прогриміли в Києві та Старокостянтинові, останній потрапив під удар "Кинджалів".
Інші новини:
- США виділили Україні величезний пакет допомоги: що до нього увійшло
- Гарріс зробила гучну заяву на тлі вигідних РФ пропозицій Трампа "про мир"
- Трамп показав, що не підтримає Україну і Зеленського у війні з Путіним - Politico
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред