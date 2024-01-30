У РФ "захоплення" Табаївки прирівняли до взяття Берліна: у ЗСУ розкрили брехню окупантів

Російські окупанти не змогли захопити Табаївку Харківської області. Наразі Сили оборони намагаються витіснити ворога на колишні позиції. Про це заявив речник Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.
За його словами, вчора армія РФ зазнала значних втрат в особовому складі та техніці.
Фітьо також заявив, що для російського суспільства окупацію села Табаївка буде представлено як взяття Берліна попри те, що це населений пункт, у якому раніше мешкало менше ніж 45 осіб.
Спікер пояснив, що напередодні виборів президента в Росії, окупанти намагаються подати диктатору Володимиру Путіну хоч якісь перемоги.
"На жаль, там ще перемагає телевізор над холодильником. Тому такі населені пункти як Крохмальне, де до широкомасштабного вторгнення мешкали 45 людей, а Табаївка, це ще менший населений пункт, в інформаційному полі в них продаються суспільству, як взяття Берліна. Будь-яка перемога, яка має адміністративну назву, для них це просто щось неймовірне", - сказав Фітьо.
Заяви РФ про захоплення Табаївки
Табаївка розташована в низині, в болотистій місцевості, що значно ускладнює контроль над населеним пунктом.
28 січня російська армія заявила про прорив у село Табаївка. Також інформацію про те, що в населений пункт зайшли ворожі солдати підтвердили українські аналітики. Однак ЗСУ не дали окупантам закріпитися в селі.
Міноборони РФ також стверджувало, що окупанти нібито захопили Табаївку. Однак у ISW не спостерігали візуального підтвердження цієї заяви, а представник Сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо 29 січня повідомив, що в цьому районі тривають бої, але російські сили не захопили населений пункт.
Експерт Олександр Мусієнко заявив, що окупанти РФ рухаються в бік села Табаївка на Харківщині, адже прагнуть узяти під контроль важливу дорогу з Куп'янська в окуповане Сватове в Луганській області.
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