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У РФ "захоплення" Табаївки прирівняли до взяття Берліна: у ЗСУ розкрили брехню окупантів

Анна Ярославська
30 січня 2024, 11:16
Сили оборони намагаються витіснити ворога на колишні позиції. 29 січня армія РФ зазнала значних втрат в особовому складі та техніці.
Табаївка, ВДУ
У ЗСУ спростували заяви РФ про окупацію Табаївки / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, deepstatemap, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Російські окупанти не змогли захопити Табаївку Харківської області. Наразі Сили оборони намагаються витіснити ворога на колишні позиції. Про це заявив речник Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

За його словами, вчора армія РФ зазнала значних втрат в особовому складі та техніці.

Фітьо також заявив, що для російського суспільства окупацію села Табаївка буде представлено як взяття Берліна попри те, що це населений пункт, у якому раніше мешкало менше ніж 45 осіб.

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Спікер пояснив, що напередодні виборів президента в Росії, окупанти намагаються подати диктатору Володимиру Путіну хоч якісь перемоги.

"На жаль, там ще перемагає телевізор над холодильником. Тому такі населені пункти як Крохмальне, де до широкомасштабного вторгнення мешкали 45 людей, а Табаївка, це ще менший населений пункт, в інформаційному полі в них продаються суспільству, як взяття Берліна. Будь-яка перемога, яка має адміністративну назву, для них це просто щось неймовірне", - сказав Фітьо.

Заяви РФ про захоплення Табаївки

Табаївка розташована в низині, в болотистій місцевості, що значно ускладнює контроль над населеним пунктом.

28 січня російська армія заявила про прорив у село Табаївка. Також інформацію про те, що в населений пункт зайшли ворожі солдати підтвердили українські аналітики. Однак ЗСУ не дали окупантам закріпитися в селі.

Міноборони РФ також стверджувало, що окупанти нібито захопили Табаївку. Однак у ISW не спостерігали візуального підтвердження цієї заяви, а представник Сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо 29 січня повідомив, що в цьому районі тривають бої, але російські сили не захопили населений пункт.

Експерт Олександр Мусієнко заявив, що окупанти РФ рухаються в бік села Табаївка на Харківщині, адже прагнуть узяти під контроль важливу дорогу з Куп'янська в окуповане Сватове в Луганській області.

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