ЗСУ збили російський літак: у Генштабі повідомили деталі

Учора, 29 січня, в Луганській області, українські військові збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це повідомив спікер Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі національного телемарафону.
Відомо, що за період повномасштабного вторгнення, Росія втратила 332 літаки і 324 вертольоти.
Також, у Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати окупантів за останню добу:
Загалом за 29 січня захисники України ліквідували:
- +960 осіб особового складу
- +10 танків
- +29 бойових броньованих машин
- +31 артилерійську систему
- +3 засоби ППО
- +1 літак
- +35 БПЛА оперативно-тактичного рівня
- +42 од автомобільної техніки та автоцистерн.
Деталі ще уточнюють.
Ліквідація російської авіації
Нагадаємо, 22 грудня представник ПС ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 були знищені українськими військовими. Ці літаки давно не з'являлися в статистиці втрат РФ.
Також, 24 грудня, під кінець дня, Повітряні сили Збройних сил України збили четвертий ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Маріупольському напрямку. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
До того ж, у ніч на 4 січня на аеродромі "Шагол" у російському Челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34. До інциденту має стосунок Головне управління розвідки Міноборони України.
Інші новини:
- "Без ВПК нікуди": політолог назвав умови для перемоги України у 2024 році
- "Хаос корисний Росії": в ISW пояснили, як "відставка" Залужного грає на руку РФ
- Використовують дрони і б'ють по цивільних: Гуменюк розкрила подробиці боїв на півдні