ЗСУ збили російський літак: у Генштабі повідомили деталі

Захисники України знищують російську авіацію.

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ЗСУ ліквідували російський винищувач Су-34 / колаж: Главред, фото: РосЗМІ, 56 ОММБ

Учора, 29 січня, в Луганській області, українські військові збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це повідомив спікер Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі національного телемарафону.

Відомо, що за період повномасштабного вторгнення, Росія втратила 332 літаки і 324 вертольоти.

Також, у Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати окупантів за останню добу:

відео дня

Загалом за 29 січня захисники України ліквідували:

+960 осіб особового складу

+10 танків

+29 бойових броньованих машин

+31 артилерійську систему

+3 засоби ППО

+1 літак

+35 БПЛА оперативно-тактичного рівня

+42 од автомобільної техніки та автоцистерн.

Деталі ще уточнюють.

Ліквідація російської авіації

Нагадаємо, 22 грудня представник ПС ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 були знищені українськими військовими. Ці літаки давно не з'являлися в статистиці втрат РФ.

Також, 24 грудня, під кінець дня, Повітряні сили Збройних сил України збили четвертий ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Маріупольському напрямку. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

До того ж, у ніч на 4 січня на аеродромі "Шагол" у російському Челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34. До інциденту має стосунок Головне управління розвідки Міноборони України.

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