Росіяни обстріляли Луцьк ракетами: кількість жертв зросла до чотирьох

Пожежа в Луцьку після обстрілів/ Соцмережі

На військовий аеродром в Луцьку в п’ятницю, 11 березня, близько 05:45 російські загарбники випустили чотири ракети. Спочатку повідомлялося про двох загиблих. Проте, за оновленими даними станом на 12:30, внаслідок обстрілу загинули четверо людей.

Постраждали внаслідок обстрілу шестеро людей. Про це розповів очільник Волинської ОДА Юрій Погуляйко.

"Був здійснений обстріл чотирма ракетами, які за оцінками були випущені з бомбардувальника армії Російської Федерації по об’єктах військового аеродрому Луцька. На жаль, є людські втрати. На цей час виявлено двох загиблих військовослужбовців. Поранених різного ступеня тяжкості – шість. Проводиться розчистка завалів", – сказав Погуляйко.

Пізніше мер Ігор Поліщук повідомив про чотирьох загиблих.

Як розповів мер Луцька Ігор Поліщук, військові зараз встановлюють, звідки випустили ракети.

Поліщук зазначив, що аеродром фактично розташований у межах міста.

"За попередньою інформацією, це були крилаті ракети", – сказав мер міста.

Котельні, які розташовані неподалік, внаслідок обстрілу не пошкоджені, зазначив міський голова. Їх наперед відімкнули за розпорядженням мера з мотивів безпеки, і тепер увімкнуть знову, щоб продовжувати подачу теплоенергії в будинки.

Також Поліщук додав, що чомусь не спрацювала система оповіщення тривоги, яку вмикають військові. За його словами, причину будуть встановлювати.

"Прошу під час вибухів не стояти у вікні, не знімати фото-відео, потім не публікувати його в соцмережі, в Telegram-канали, в інформаційні агентства, в Instagram і так далі. Тому що ворог відслідковує всі ці повідомлення, це додаткова інформація для ворога. Якщо лунають вибухи, прошу вас спускатися в укриття, спускатися у безпечне місце для того, щоб зберегти своє життя і здоров’я", – закликав Поліщук.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі та Луцьку прогриміли перші вибухи з початку вторгнення Росії в Україну. Міста зазнали авіаудару. Як зазначали очевидці, вибухи були чутні навіть в жилих районах міст.

Крім цього, Росія вдарила ракетами по Івано-Франківську. За словами очевидців, удар був нанесений по аеродрому. На кадрах, які місцеві жителі опублікували в мережі, видно стовпи диму. Всього було три вибухи.

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